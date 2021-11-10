Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина собирается отобрать у России самое главное
Главная / Политика

При каких условиях Россия введет войска на Украину: объяснил эксперт

10 ноября 2021, 12:55  •  178 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Для защиты Донбасса нашей стране нужен casus belli
Жители Донбасса сегодня находятся в опасности из-за многочисленных провокаций Украины. Масло в огонь подливает и тот факт, что Россия официально не признала статус молодых республик. Меж тем, при определенных условиях наша страна может задействовать армию, чтобы защитить мирных граждан ДНР и ЛНР. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.
Эксперт подчеркнул, Украина продолжает обстрелы населенных пунктов Донбасса из тяжелого вооружения. Он также напомнил о применении Киевом турецких беспилотников Bayraktar, что противоречит Минским соглашениям. Безпалько при этом отметил, что Россия не может прямо сейчас ввести войска и ответить силой на выходки Незалежной. 
Как отмечает издание "Свободная пресса", единственным сценарием, при котором российская армия может войти на территорию Украины для защиты Донбасса, по мнению эксперта, является крупномасштабное наступление ВСУ. В таким случае наша страна может воспользоваться casus belli для принуждения Незалежной к миру.
Кроме того, политолог подчеркнул, что рано или поздно ситуация в Донбассе может резко ухудшиться. По его словам, обострение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, который стремится поднять свой рейтинг.
К слову главе Незалежной уже предсказывают "очень плохой" конец на фоне обрушившегося рейтинга и кризиса энергоресурсов на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





178
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не допустить
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не д...
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.