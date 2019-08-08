|
«При испытании реактивного двигателя»: два человека погибли в результате взрыва на полигоне в Архангельской области
08 августа 2019, 17:54 • 138 • В России
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области шесть человек получили травмы, от полученных ранений скончались двое. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве также отметили, что ЧП произошло в ходе испытаний реактивного двигателя. Местные власти заявили, что зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, однако вскоре ситуация нормализовалась.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РИА Новости © Максим Блинов
На военном полигоне в Архангельской области произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл при испытании жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП шесть человек получили ранения. Двое от полученных травм скончались.
ЧП произошло в 30 километрах от города Северодвинск, отмечает РИА Новости.
На полигон при помощи авиации уже переброшены медики. «Вылетает вертолёт с двумя бригадами медиков в сторону Нёноксы», — сообщили РИА Новости в городской больнице Архангельска.
В военном ведомстве подчеркнули, что инцидент не оказал влияния на окружающую среду.
«Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме», говорится в сообщении Минобороны.
В администрации Северодвинска уточнили, что были зафиксированы кратковременные колебания радиационного фона, однако ситуация вскоре нормализовалась.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуация населения не потребуется. «Нет, ничего такого нет, и у нас таких данных нет», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможной эвакуации жителей.
Тем не менее работникам учреждений Северодвинска было автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения.
«Существует определенный порядок. Когда срабатывают датчики радиологического наблюдения, автоматически рассылается телефонограмма в учреждения города. В ней, в частности, приводятся рекомендации: закрыть окна, форточки, по возможности не покидать помещения. Это делается всегда ещё до анализа данных», — пояснили «Интерфаксу» в администрации города.
В связи с ЧП в Архангельске в ближайшее время пройдёт заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказал ТАСС руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.
В совещании примет участие губернатор области. Ради совещания он прервал рабочую поездку и вылетел на полигон, сообщает ТАСС.
Предыдущие инциденты
В понедельник, 5 августа, произошёл взрыв на складе артиллерийских боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края. Сообщалось, что осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 км от места происшествия. В связи с этим населённые пункты в радиусе 20 км от полигона были эвакуированы, всего было вывезено 16 тыс. человек.
Для тушения пожара привлекли два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14». В ликвидации последствий ЧП принимали участие также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8.
На настоящий момент режим ЧП, введённый ранее в Ачинске, отменен, в городе восстановлено движение машин и поездов.
19 июня Минобороны сообщило о пожаре на полигоне «Сельцы» в Рязанской области.
«В ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сельцы» в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок», — сообщило министерство.
В ликвидации были задействованы штатные силы гарнизона, угрозы распространения огня на населённые пункты не возникло. Пострадавших в ходе пожара не было, отметило ведомство.
14 июня стало известно о возгорании сухой травы на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
«В Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону «Погоново», огонь перекинулся на территорию полигона», — сообщило Минобороны.
Возгорание было быстро локализовано силами штатных пожарных команд и расчётов МЧС и вскоре ликвидировано, при этом материальный урон объектам полигона нанесён не был, заявили в министерстве. Согласно заявлению МЧС России, площадь пожара составила 3 га.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2019, 12:54
|
06 августа 2019, 17:24
|
05 августа 2019, 15:24
|
02 августа 2019, 18:54
|
02 августа 2019, 01:09
|
03 августа 2019, 01:24
|
06 августа 2019, 10:54