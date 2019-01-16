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При экономическом рывке "отвалилось" одно яйцо: Пронько о яичных метафорах Медведева - видео
16 января 2019, 01:54 • 52 • Политика
Премьер Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Он заявил, что "экономическому рывку" мешают избыточные требования. Политик объяснил это на примере омлета, который можно приготовить из 10, 9 или даже 8 яиц. Яичная метафора премьера стала поводом для едких шуток в интернете, сообщает Юрий Пронько.
Если Россия хочет решить задачу экономического рывка, то следует пересмотреть систему требований в транспорте, экологии и промышленной безопасности, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, говоря о проблемах российского бизнеса. Свою мысль он решил пояснить на примере омлета, который можно приготовить из 10, 9 или даже 8 яиц.
На фоне появления в магазинах России "девятка" яиц вместо привычного десятка яичная метафора Медведева стала полем для шуток острословов из интернета. Об этом в эфире рассказал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Напомним, что "девяток" яиц стал одной из главных тем для обсуждения в России на прошлой неделе. Дошло до предложения законодательно запретить продавцам класть в упаковки меньше 10 яиц.
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