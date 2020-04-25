При чём здесь Глазьев, при чём здесь нефть? • 151 • Аналитика

Тащить и не пущать





В российской глубинке при таком раскладе могут сказать прямо: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте». И великорусский шовинизм здесь вовсе ни при чём, тем более что один из авторов этих строк, даже когда его едва не занесло в либералы, оставался интернационалистом, а другой вообще никогда национализм не уважал.



Просто когда под трескотню и страшилки со всех экранов и сетевых страниц большинство дееспособного электората только обрабатывают, но ничего не спрашивают, это обычно плохо кончается. И упаси нас господь от русского бунта, непременно беспощадного, но уже вряд ли бессмысленного. Уж лучше голосовать.



Почти пять миллионов российских силовиков и охранников, разумеется, всегда проголосуют «за», но это только до тех пор, пока их откровенное безделье и чудовищный непрофессионализм хорошо оплачиваются. А вот электорат и взбрыкнуть может. Взбрыкнул же в столице – выбрал непослушную городскую думу, на которую мэр, впрочем, пока откровенно плюёт своими «указами».



Впрочем, и это, похоже, только до поры до времени. Центральному аппарату, который продолжает прилагать все усилия ради спасения своего благополучия, прежде всего материального, плевать вообще-то не на кого. Дума и так послушна, как преданный пёс, а среди сенаторов нашёлся поначалу всего один приличный человек, да вот сейчас вроде бы ещё одного услышали.



Однако, как ни странно, нашлись диссиденты и в «центре», только на его краешке — в структурах ЕАЭС (Евразийского экономического сообщества). Сергей Глазьев, академик, советник президента, не раз занимавший высокие посты, а ныне пост министра по интеграции в ЕАЭС, даже подумал умерить свою критику в адрес кого бы вы думали — самого Центробанка! И это — в условиях жестокой пандемии и строжайшего карантина!



Такого независимого и такого высокопрофессионального, что признан даже в МВФ, во Всемирном банке и, по всей видимости, в Федеральной резервной системе. Хотя какое дело мировым и американским банкирам до русской местечковой конторы, которой и делать-то ничего, по большому счёту, не надо, кроме как ставить подписи под миллиардными переводами за рубеж.



Вы не ошиблись, читатель, именно переводами, а как иначе называть пресловутые вложения в «высоколиквидные и абсолютно надёжные», читай: зарубежные, если конкретно – американские активы. Вложения наших с вами, граждане, денег, заработанных на выкачивании наших же российских недр ради «бесперебойного сугреву» европейских обывателей.



А что ж россияне, чуть ли не половина из которых либо вовсе не имеет в домах и квартирах газа, либо платит за него несусветные деньги? Россиянам для «сугреву» оставляют пока ещё не самое дорогое спиртное, а на крайняк и самогонка сгодится. При чём здесь Центробанк? Об этом любил спрашивать два десятка лет назад Сергей Доренко (ныне покойный). Центробанк, разумеется, ни при чём, потому что он всегда ни при чём.



Однако, как оказалось, далеко не всегда. Вдруг, как обычно, случился «вдруг». В самом же нашем главном кредитном учреждении «вдруг» обеспокоились чрезмерной медиаактивностью не кого-нибудь, а действующего чиновника федерального, даже международного уровня.



Напугать, но не убивать

Центробанк раскритиковал Сергей Глазьев — один из руководителей Евразийской комиссии, управляющей ЕАЭС. В ответ Глазьеву пока ещё, кажется, не припомнили только одного: того, что он сам многие годы всерьёз претендовал на кресло руководителя Банка России. Характерно, что его кандидатуру неизменно поддерживали такие зубры в банковском деле, как Виктор Геращенко и Сергей Игнатьев, сами много лет возглавлявшие ЦБ РФ.



И возглавлявшие, нельзя этого не признать, вполне успешно. Первый, справедливо прозванный Гераклом, как известно, вернулся в Банк России председателем 11 сентября 1998 года, и справился, точнее, жёстко расправился с последствиями дефолта. Однако после наведения элементарного порядка в финансовой сфере Геращенко был без объяснения причин отправлен в отставку.



Второго, Сергея Игнатьева, поставили на Центробанк сразу после Геракла как «промежуточную фигуру», но и на его долю выпала борьба с кризисом – уже 2008 года. Борьба была не самой удачной, рубль пришлось ослабить почти на четверть, но это было не более чем возвращение к реалиям после дефолта.



Позднее ответить на санкции Игнатьеву не дали, и уже нынешняя мадам-председательница хладнокровно грохнула вдвое курс рубля в 2014 году, что народу было преподнесено как расплата за Крым.





Ничего из этого нынешнему руководству Банка Россия академик С. Ю. Глазьев припоминать не стал. Его волнует нынешняя ситуация, которая грозит России, а вслед за ней и всему ЕАЭС кризисом покруче дефолта и более поздних событий. Нельзя забывать, что евразийский министр Глазьев — известный противник экономического либерализма (который, между прочим, по-прежнему правит бал в нашем правительстве даже несмотря на смену премьера).



И он принципиально никак не затронул основные положения действующей и утверждённой кредитно-денежной политики: в его положении такое было не совсем уместно. Академик говорит и пишет о конкретике, о решениях текущего момента и не случайно напоминает, что даже американские эксперты признали: «Россия сможет пережить длительный период, когда нефть будет стоить 40-45 долларов за баррель».



А немцы уже педантично высчитали, что при 15 долларах за баррель России хватит накопленных резервов на два года. Но это при условии, что никто и ничего не будет «возрождать», вообще не будет ничего делать – примерно как сейчас. Хотя ведь и стройки не остановлены, и сеять будут, и предприятия не встали.



Тут невольно разделишь тревогу с Глазьевым, который просто хочет понять, а зачем это вообще надо. Белоруссия же как-то справляется, а другие члены ЕАЭС никак не желают присоединяться к русской истерии. Точнее, не к русской, а к истерии российских властей предержащих, начиная с гаранта. Но почему же так много оказалось тех, кто привержен приницпу «нас пугают, а нам не страшно»? Глазьев, хочется надеяться. из них.



Взять и обвинить? Забыть и растереть…

Трудно сказать, что может примирить кого-то, кто ещё не совсем утратил способность мыслить, с курсом на беспощадное выкачивание крови, то есть последних денег, не только из экономики, но и из карманов граждан. Сталинские облигации, которые критики советской системы всегда подвергают обструкции за то, что их «впаривали» чуть ли не насильно, по сравнению с нынешними идеями кажутся просто детской игрой.





Пока же из Банка России, а также из его бывшего филиала – Сбербанка, только и слышишь, что отповеди в адрес желающих «взять всё и поделить». Приятно, наверное, иной раз взять и обвинить широкие массы в том, что они превращаются в миллионы шариковых. И тут же сделать скромное предложение об организации некоего антикризисного займа. У кого занимать? Да у людей и у малого-среднего бизнеса, который ещё не утоп.



Вот уж когда поступления в казну вырастут — на зависть бывшему главному налоговику, а ныне главе кабинета министров! Хотя зачем вообще париться, чего проще – введи штрафные санкции за поход в туалет или на кухню, расставь по квартирам камеры слежения, уже и займы никакие не нужны будут. Правда, вымрут тогда все очень быстро, и штрафовать уже некого будет. «Калибр», но не тот



Пресловутый кризис перепроизводства, прежде всего в нефтяной сфере, даёт нам уникальный шанс на то, чтобы наконец-то слезть с нефтяной иглы. Именно на это достаточно прозрачно и намекает Сергей Глазьев. Он прекрасно представляет себе, что у Евразийского сообщества есть колоссальное преимущество по сравнению с Россией в плане самодостаточности и независимости экономики. Но это преимущество без нормального экономического развития России, увы, ничего не стоит.



А критика Глазьева в адрес ЦБ – вполне конструктивная, авторы с ней солидарны на все 100. Вряд ли есть необходимость повторять здесь положения доклада министра, представленного на прошлой неделе и посвященного стабилизационным мерам на фоне пандемии коронавируса. Нет никаких сомнений, что главное, зацепившее банкиров во главе с Эльвирой Сахипзадовной, – это предложение ввести налог на обмен валюты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России.



Речь фактически идёт об отказе от валютных операций в ЕАЭС и пресловутой дедолларизации. Не принудительной, а добровольной, которую как раз налог и стимулирует. Предложение, скажем так, не оригинальное: то же самое когда-то делали как раз Геращенко с Игнатьевым. И помогало. А был ведь ещё и жёсткий валютный контроль, и возврат экспортной выручки, обязательный, между прочим.



Похоже, из ЕАЭС и такое могут в ближайшие дни предложить. Предложить просто потому, что жить хотят. Жить и работать. В российской глубинке при таком раскладе могут сказать прямо: «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте». И великорусский шовинизм здесь вовсе ни при чём, тем более что один из авторов этих строк, даже когда его едва не занесло в либералы, оставался интернационалистом, а другой вообще никогда национализм не уважал.Просто когда под трескотню и страшилки со всех экранов и сетевых страниц большинство дееспособного электората только обрабатывают, но ничего не спрашивают, это обычно плохо кончается. И упаси нас господь от русского бунта, непременно беспощадного, но уже вряд ли бессмысленного. Уж лучше голосовать.Почти пять миллионов российских силовиков и охранников, разумеется, всегда проголосуют «за», но это только до тех пор, пока их откровенное безделье и чудовищный непрофессионализм хорошо оплачиваются. А вот электорат и взбрыкнуть может. Взбрыкнул же в столице – выбрал непослушную городскую думу, на которую мэр, впрочем, пока откровенно плюёт своими «указами».Впрочем, и это, похоже, только до поры до времени. Центральному аппарату, который продолжает прилагать все усилия ради спасения своего благополучия, прежде всего материального, плевать вообще-то не на кого. Дума и так послушна, как преданный пёс, а среди сенаторов нашёлся поначалу всего один приличный человек, да вот сейчас вроде бы ещё одного услышали.Однако, как ни странно, нашлись диссиденты и в «центре», только на его краешке — в структурах ЕАЭС (Евразийского экономического сообщества). Сергей Глазьев, академик, советник президента, не раз занимавший высокие посты, а ныне пост министра по интеграции в ЕАЭС, даже подумал умерить свою критику в адрес кого бы вы думали — самого Центробанка! И это — в условиях жестокой пандемии и строжайшего карантина!Такого независимого и такого высокопрофессионального, что признан даже в МВФ, во Всемирном банке и, по всей видимости, в Федеральной резервной системе. Хотя какое дело мировым и американским банкирам до русской местечковой конторы, которой и делать-то ничего, по большому счёту, не надо, кроме как ставить подписи под миллиардными переводами за рубеж.Вы не ошиблись, читатель, именно переводами, а как иначе называть пресловутые вложения в «высоколиквидные и абсолютно надёжные», читай: зарубежные, если конкретно – американские активы. Вложения наших с вами, граждане, денег, заработанных на выкачивании наших же российских недр ради «бесперебойного сугреву» европейских обывателей.А что ж россияне, чуть ли не половина из которых либо вовсе не имеет в домах и квартирах газа, либо платит за него несусветные деньги? Россиянам для «сугреву» оставляют пока ещё не самое дорогое спиртное, а на крайняк и самогонка сгодится. При чём здесь Центробанк? Об этом любил спрашивать два десятка лет назад Сергей Доренко (ныне покойный). Центробанк, разумеется, ни при чём, потому что он всегда ни при чём.Однако, как оказалось, далеко не всегда. Вдруг, как обычно, случился «вдруг». В самом же нашем главном кредитном учреждении «вдруг» обеспокоились чрезмерной медиаактивностью не кого-нибудь, а действующего чиновника федерального, даже международного уровня.Центробанк раскритиковал Сергей Глазьев — один из руководителей Евразийской комиссии, управляющей ЕАЭС. В ответ Глазьеву пока ещё, кажется, не припомнили только одного: того, что он сам многие годы всерьёз претендовал на кресло руководителя Банка России. Характерно, что его кандидатуру неизменно поддерживали такие зубры в банковском деле, как Виктор Геращенко и Сергей Игнатьев, сами много лет возглавлявшие ЦБ РФ.И возглавлявшие, нельзя этого не признать, вполне успешно. Первый, справедливо прозванный Гераклом, как известно, вернулся в Банк России председателем 11 сентября 1998 года, и справился, точнее, жёстко расправился с последствиями дефолта. Однако после наведения элементарного порядка в финансовой сфере Геращенко был без объяснения причин отправлен в отставку.Второго, Сергея Игнатьева, поставили на Центробанк сразу после Геракла как «промежуточную фигуру», но и на его долю выпала борьба с кризисом – уже 2008 года. Борьба была не самой удачной, рубль пришлось ослабить почти на четверть, но это было не более чем возвращение к реалиям после дефолта.Позднее ответить на санкции Игнатьеву не дали, и уже нынешняя мадам-председательница хладнокровно грохнула вдвое курс рубля в 2014 году, что народу было преподнесено как расплата за Крым.Ничего из этого нынешнему руководству Банка Россия академик С. Ю. Глазьев припоминать не стал. Его волнует нынешняя ситуация, которая грозит России, а вслед за ней и всему ЕАЭС кризисом покруче дефолта и более поздних событий. Нельзя забывать, что евразийский министр Глазьев — известный противник экономического либерализма (который, между прочим, по-прежнему правит бал в нашем правительстве даже несмотря на смену премьера).И он принципиально никак не затронул основные положения действующей и утверждённой кредитно-денежной политики: в его положении такое было не совсем уместно. Академик говорит и пишет о конкретике, о решениях текущего момента и не случайно напоминает, что даже американские эксперты признали: «Россия сможет пережить длительный период, когда нефть будет стоить 40-45 долларов за баррель».А немцы уже педантично высчитали, что при 15 долларах за баррель России хватит накопленных резервов на два года. Но это при условии, что никто и ничего не будет «возрождать», вообще не будет ничего делать – примерно как сейчас. Хотя ведь и стройки не остановлены, и сеять будут, и предприятия не встали.Тут невольно разделишь тревогу с Глазьевым, который просто хочет понять, а зачем это вообще надо. Белоруссия же как-то справляется, а другие члены ЕАЭС никак не желают присоединяться к русской истерии. Точнее, не к русской, а к истерии российских властей предержащих, начиная с гаранта. Но почему же так много оказалось тех, кто привержен приницпу «нас пугают, а нам не страшно»? Глазьев, хочется надеяться. из них.Трудно сказать, что может примирить кого-то, кто ещё не совсем утратил способность мыслить, с курсом на беспощадное выкачивание крови, то есть последних денег, не только из экономики, но и из карманов граждан. Сталинские облигации, которые критики советской системы всегда подвергают обструкции за то, что их «впаривали» чуть ли не насильно, по сравнению с нынешними идеями кажутся просто детской игрой.Пока же из Банка России, а также из его бывшего филиала – Сбербанка, только и слышишь, что отповеди в адрес желающих «взять всё и поделить». Приятно, наверное, иной раз взять и обвинить широкие массы в том, что они превращаются в миллионы шариковых. И тут же сделать скромное предложение об организации некоего антикризисного займа. У кого занимать? Да у людей и у малого-среднего бизнеса, который ещё не утоп.Вот уж когда поступления в казну вырастут — на зависть бывшему главному налоговику, а ныне главе кабинета министров! Хотя зачем вообще париться, чего проще – введи штрафные санкции за поход в туалет или на кухню, расставь по квартирам камеры слежения, уже и займы никакие не нужны будут. Правда, вымрут тогда все очень быстро, и штрафовать уже некого будет.Пресловутый кризис перепроизводства, прежде всего в нефтяной сфере, даёт нам уникальный шанс на то, чтобы наконец-то слезть с нефтяной иглы. Именно на это достаточно прозрачно и намекает Сергей Глазьев. Он прекрасно представляет себе, что у Евразийского сообщества есть колоссальное преимущество по сравнению с Россией в плане самодостаточности и независимости экономики. Но это преимущество без нормального экономического развития России, увы, ничего не стоит.А критика Глазьева в адрес ЦБ – вполне конструктивная, авторы с ней солидарны на все 100. Вряд ли есть необходимость повторять здесь положения доклада министра, представленного на прошлой неделе и посвященного стабилизационным мерам на фоне пандемии коронавируса. Нет никаких сомнений, что главное, зацепившее банкиров во главе с Эльвирой Сахипзадовной, – это предложение ввести налог на обмен валюты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в России.Речь фактически идёт об отказе от валютных операций в ЕАЭС и пресловутой дедолларизации. Не принудительной, а добровольной, которую как раз налог и стимулирует. Предложение, скажем так, не оригинальное: то же самое когда-то делали как раз Геращенко с Игнатьевым. И помогало. А был ведь ещё и жёсткий валютный контроль, и возврат экспортной выручки, обязательный, между прочим.Похоже, из ЕАЭС и такое могут в ближайшие дни предложить. Предложить просто потому, что жить хотят. Жить и работать. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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