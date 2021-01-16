При Байдене одной из самых горячих точек станет Белоруссия - политолог

В Республике Беларусь могут произойти потрясения при новой администрации в США. Как полагает политолог Александр Рар, при Байдене американцы могут усилить своё воздействие на страны постсоветского пространства.

В таком случае именно Белоруссия может оказаться в центре этих революционных изменений, передают "Дни.ру".

По мнению эксперта, при власти Дональда Трампа давление не было столь сильным. А вот при новом хозяине Белого дома всё может оказаться гораздо тяжелее.

При этом, допускает Рар, давление Вашингтона могут испытать на себе также Армения и Молдавия.

"Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали "оранжевые революции" на постсоветском пространстве в нулевые годы", - напомнил Рар.

Так, избранный американский лидер Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Она заявила, что получила приглашение на инаугурацию нового президента США.