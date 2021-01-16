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При Байдене одной из самых горячих точек станет Белоруссия - политолог

16 января 2021, 19:35  •  113 • Политика
Политолог Александр Рар полагает, что при администрации Джо Байдена в США Вашингтон активизирует свою политику на постсоветском пространстве, что обострит обстановку в Белоруссии.
В Республике Беларусь могут произойти потрясения при новой администрации в США. Как полагает политолог Александр Рар, при Байдене американцы могут усилить своё воздействие на страны постсоветского пространства.
В таком случае именно Белоруссия может оказаться в центре этих революционных изменений, передают "Дни.ру".
По мнению эксперта, при власти Дональда Трампа давление не было столь сильным. А вот при новом хозяине Белого дома всё может оказаться гораздо тяжелее.
При этом, допускает Рар, давление Вашингтона могут испытать на себе также Армения и Молдавия.
"Тем более вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали "оранжевые революции" на постсоветском пространстве в нулевые годы", - напомнил Рар.
Так, избранный американский лидер Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Она заявила, что получила приглашение на инаугурацию нового президента США.

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