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При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

18 января 2021, 17:25  •  124 • Политика
Джо Байден. Фото: Justin L. Stewart/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза
Отношения между Россией и США с приходом в Белый дом демократа Джо Байдена и его команды будут лишь ухудшаться, возможны даже прямые боевые столкновения. С таким прогнозом выступил известный политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Он убежден, что новая администрация продолжит давление на РФ. Вокруг территории нашей страны появляется все больше военных баз Пентагона, отметил эксперт. Поэтому главным фактором выживания в таких условиях станет достойный ответ на провокации Вашингтона.
По его мнению, завтра будет хуже, чем есть сегодня. Возможно, с Америкой будет война и не исключено, что ядерная, которую России нужно выигрывать, "как и чем угодно", подчеркнул Сатановский.
"Если Байден и его команда хотят и будут нам гадить (а они гадить хотят, будут и этого не скрывают), они должны получить достойный и правильный ответ", – написал политолог в своем телеграм-канале.
Эксперт считает, что не стоит ждать наступления "лучших времен" – они никогда не настанут сами по себе. По его словам, если Запад продолжит свою антироссийскую политику, то никакой нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой не случится. Он вообще настаивает на том, что американцев необходимо изгнать со всех уголков постсоветского пространства, в том числе с Украины и из Прибалтики.
В качестве положительного примера нормального общения с Вашингтоном политолог привел период существования СССР, когда Штаты боялись совершать свои наскоки на Советский Союз.
"Главное, чтобы шарахались при одном упоминании о нас и быстро убирались с дороги. А как этого добиваться – вопрос особый", – резюмировал эксперт.
Напомним, США готовятся к инаугурации Байдена в должности президента страны, которая в особых условиях должна пройти 20 января. Сообщается, что действующий глава государства не будет участвовать в церемонии передачи власти демократу.

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