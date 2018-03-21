Презумпция виновности: о чём в МИД России говорили с послами иностранных государств в связи с делом Скрипаля

МИД РФ провёл специальный брифинг для иностранных послов и сотрудников дипведомств, посвящённый отравлению в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Целью встречи было разъяснение российской позиции по ряду пунктов, связанных с инцидентом. В частности, представитель внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков назвал происшествие в Солсбери терактом в отношении российских граждан, при этом он предположил, что британские власти могли сами срежиссировать отравление. Как проходило общение и какую позицию МИД РФ удалось донести до зарубежных коллег — в материале RT.

В пресс-центре российского МИД в Москве прошёл специальный брифинг для иностранных послов и представителей дипведомств. Мероприятие, на которое аккредитовались более 140 человек, было посвящено отравлению в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Москву. Целью встречи было разъяснение российской позиции по ряду пунктов, связанных с этим инцидентом.

В отсутствие главы МИД Сергея Лаврова и официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которые находятся с визитом в Японии, брифинг провёл директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, а также представители Минобороны и Минпромторга.

По словам представителя МИД, пока ни одна из представленных британской стороной версий инцидента в Солсбери не выдерживает никакой критики. При этом Лондон не проявляет заинтересованности в совместном с Москвой расследовании отравления и не предоставляет никаких данных о пострадавших гражданах России.

«Британцы не делятся с нами даже сведениями, получаемыми в результате их следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении Юлии Скрипаль», — заявил Ермаков.

«Время идёт. Они сами себя загнали в тупик: на всё большее число поступающих вопросов в конечном итоге будут обязаны ответить», — отметил дипломат.

При этом Ермаков назвал всё более очевидным тот факт, что инцидент в Солсбери — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная провокация.

«Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — России такая авантюра по всем параметрам невыгодна», — заявил представитель МИД.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД также усомнился в том, что говорящие о применении в Солсбери боевого отравляющего вещества представляют себе реальные последствия использования таких агентов.

«Если до сих пор достоверно не определён предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, то реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть, как, кстати, в Великобритании не раз случалось», — отметил Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона ждёт от Великобритании и от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) официального доклада по так называемому делу Скрипаля.

При этом Ермаков обратил внимание на то, что Россия успешно выполнила свою программу по уничтожению химического оружия при содействии и непосредственном участии государств — членов ОЗХО и Евросоюза.

«Был полностью ликвидирован доставшийся нам в наследство от СССР крупнейший в мире арсенал химоружия — порядка 40 000 тонн. Эти данные были тщательно проверены и подтверждены многочисленными инспекционными группами техсекретариата ОЗХО», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем представитель МИД отметил, что Москва намерена выяснить у ОЗХО, на каком основании она сотрудничает с Лондоном по делу Скрипаля, поскольку, согласно Конвенции по запрещению химоружия, техсекретариат ОЗХО не вправе проводить анализ национальных расследований. А именно такое исследование запросила Великобритания.

В завершение Ермаков заявил, что МИД расценивает нападение на двух российских граждан на территории Великобритании как теракт. Но несмотря на пристальное внимание к событиям в Солсбери, по его словам, «Россия никого ни в чём не обвиняет».

Специалисты британского Минобороны в Солсбери

© Adrian DENNIS / AFP

«Особенно циничными выглядят обвинения США»

Присутствовавший на брифинге в МИД начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, в свою очередь, обратил внимание на то, что вся информационная кампания против России по инциденту в Солсбери формируется исключительно на основе интервью беглого химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США в 1996 году.

«В 2008 году Мирзаянов опубликовал книгу... в которой была формула вещества, которое Британия именует «Новичок» (вещество А-234. — RT), а также подробно описаны процессы синтеза данного вещества. Именно со слов самого Мирзаянова, отравляющее вещество нервно-паралитического действия «Новичок» более чем в десять раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ. Обладая формулой из данной книги и образованием, достаточно иметь необходимое оборудование и химические элементы, чтобы без особого труда получить боевое отравляющее вещество», — заявил Кириллов.

По его словам, сам факт открытой публикации химиком формул «отравляющих веществ» в своей книге в России расценивают как акт пособничества терроризму.

При этом начальник войск РХБЗ заявил, что общеизвестным и признанным фактом является проведение британской стороной экспериментов над сотнями своих граждан с целью изучения боевого действия зарина на человека. Эти опыты проводили специалисты сверхсекретной лаборатории Портон-Даун, расположенной всего в нескольких километрах от Солсбери.

Официально этот центр занимается экспериментами под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия, а также утилизацией старых образцов химоружия.

«В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около £50 млн данной лаборатории не собираются ли портон-даунские учёные уничтожать тот самый «Новичок», о котором они трезвонят?» — отметил Кириллов.

Представитель Минобороны также заявил, что британская сторона за две с половиной недели с момента инцидента в Солсбери так и не предоставила доказательств того, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в России.

По его словам, некоторые западные страны готовы идти на любые меры ради дискредитации России. Кириллов провёл параллель между инцидентом в Солсбери и провокациями с применением химоружия в сирийских Хан-Шейхуне и Восточной Гуте, ответственность за которые немедленно возлагалась на официальный Дамаск и поддерживающую его Москву.

«Особенно циничным в данной ситуации выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химического оружия, ссылаясь на нехватку денежных средств на реализацию данных мероприятий. Это вызывает не только недоумение, но и глубокую степень возмущения», — добавил Кириллов.

«Дело не в статусе, а в содержании разговора»

В преддверии пресс-конференции стало известно, что послы ряда стран лично не придут на встречу в МИД. В частности, по тем или иным причинам пропустили мероприятие главы дипмиссий Великобритании Лори Бристоу, США Джон Хантсман, Франции Сильви Берманн и Китая Ли Хуэй.

Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова призвала не акцентировать особого внимания на этом факте, поскольку именно дипмиссии определяли формат своего участия во встрече.

«Формат приглашения, которое было разослано в посольства, — «посол плюс один сотрудник посольства». Решение о том, участвует ли посол и берёт с собой коллегу или делегирует участие другим сотрудникам посольства (не больше двух) принимается непосредственно посольством», — сообщила Захарова.

Сообщается, что на мероприятие аккредитовалось по меньшей мере 140 человек. По словам Захаровой, реальную важность представляет не статус дипломатов, пришедших на встречу, а содержание разговора.

«Некоторые, комментируя своё участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны», — отметила представитель МИД.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Таро Коно обратил внимание на различные позиции, которые занимают британские власти и британские же органы следствия. Так, британское правительство уже вынесло свой вердикт и выслало 23 российских дипломата, не дожидаясь судебного решения, тогда как официальный представитель Скотленд-Ярда заявил, что расследование займёт месяцы.

«Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, которые сформулированы самым подробным образом и имеются у руководства Организации по запрещению химического оружия. Вопросы, которые у нас возникают, абсолютно профессиональные. Они понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства, настаивающего на том, что есть только два варианта: либо это сделано по приказу российского руководства, либо российское руководство утратило контроль над какими-то химическими веществами», — заявил Лавров.

«В целом нет сомнения, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если он будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно, никто не отменял принцип взаимности», — добавил министр.

При этом, по его словам, всем бы пошло на пользу, если бы ситуация успокоилась.

«Мы сейчас наблюдаем лихорадочное метание по всему миру, уговаривание партнёров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона», — отметил Лавров.