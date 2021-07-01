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Презумпция виновности: Чиновников заставят оправдываться в судах
01 июля 2021, 14:00 • 188 • Политика
Нововведение поможет создать новый образ взаимодействия государства и общества.
Казахстанским чиновникам придётся оправдываться: власти придумали, как их "осадить".
В Казахстане для административных органов ввели презумпцию виновности. Об этом 1 июля стало известно от пресс-секретаря президента республики Берика Уали, он написал о нововведении на своей странице в Facebook.
Презумпция виновности будет действовать в казахстанских судах. Это означает, что госслужащие в первую очередь будут доказывать свою невиновность. Судьи будут рассматривать иски, исходя из виновности ответчика, а не из подтверждения факта жалобы заявителя.
Пресс-секретарь Уали сказал, что изменение будет важным инструментов для создания концепции "Слышащего государства".
"Кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества", - написал он.
В первую очередь разбирать будут отписки чиновников и бумажную волокиту.
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