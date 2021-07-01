Презумпция виновности: Чиновников заставят оправдываться в судах

Нововведение поможет создать новый образ взаимодействия государства и общества.

Казахстанским чиновникам придётся оправдываться: власти придумали, как их "осадить".

В Казахстане для административных органов ввели презумпцию виновности. Об этом 1 июля стало известно от пресс-секретаря президента республики Берика Уали, он написал о нововведении на своей странице в Facebook.

Презумпция виновности будет действовать в казахстанских судах. Это означает, что госслужащие в первую очередь будут доказывать свою невиновность. Судьи будут рассматривать иски, исходя из виновности ответчика, а не из подтверждения факта жалобы заявителя.

Пресс-секретарь Уали сказал, что изменение будет важным инструментов для создания концепции "Слышащего государства".

"Кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества", - написал он.

В первую очередь разбирать будут отписки чиновников и бумажную волокиту.