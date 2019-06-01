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«Презрение к нормам дипломатического общения»: в Москве ответили на признание россиянина персоной нон грата в Косове

01 июня 2019, 02:09  •  43 • В России
МИД России назвал действия косовских властей в отношении сотрудника ООН Михаила Краснощёкова продолжением линии на обострение межнациональных отношений. Ранее россиянин был ранен в ходе полицейской спецоперации в Косове, после чего его эвакуировали в Белград. 31 мая власти непризнанной республики объявили Краснощёкова персоной нон грата. Дипломаты отметили, что Москва продолжит предпринимать все действия по защите своего гражданина. В свою очередь, в ООН подчеркнули, что Краснощёкова нельзя объявить персоной нон грата, поскольку это определение неприменимо к представителям организации.
 
AFP © Armend NIMANI
 

Москва рассматривает действия властей Косова в отношении сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощёкова как шаг к обострению межнациональных отношений. Такое заявление опубликовал МИД России.

«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в сообщении, размещённом на сайте дипломатического ведомства.

В МИД напомнили, что Косово объявило Краснощёкова, который 28 мая был ранен местными силовиками при задержании, персоной нон грата. Пострадавший обладал дипломатическим иммунитетом.

В министерстве отметили, что шаги наподобие предпринятых Косово «стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада».

МИД подытожил, что РФ продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.

В свою очередь, в ООН заявили, что Краснощёков не может быть признан персоной нон грата, поскольку это определение нельзя применять к сотрудникам данной организации. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. Его слова приводит РИА Новости.

«ООН — не государство, и её персонал не аккредитован в государствах, где они служат под руководством Генерального секретаря», — заявил Хак, пояснив, что использованное косовскими властями определение следует применять к дипломатам одного государства, аккредитованным в другой стране.

Напомним, силы косовского полицейского спецназа утром 28 мая вторглись на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия. В результате этой операции были задержаны несколько десятков сербов и боснийцев.

Представители Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) заявили, что действия спецназа связаны с проводимой операцией против преступности и не направлены против сербов. Сообщалось, что представители косовских правоохранительных органов задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Глава непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил журналистам, что россиянин был задержан за попытку помешать действиям полицейских формирований. Позднее его доставили в одну из больниц Белграда, где его посетил президент Сербии Александр Вучич.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия в отношении российского участника Миссии ООН в Косове абсолютно неприемлемым поведением, которое не может быть ничем оправдано.

«Попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, — это очень серьёзный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно 31 мая.

Он заключил, что одобрение Западом действий Приштины внушило косовским властям чувство безнаказанности.

  • Михаил Краснощёков
  • © kim.gov.rs

«Пассивное отношение Евросоюза к происходящему»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что надежда на заключение всеобъемлющего договора между Белградом и Приштиной после последних инцидентов в Косове стала ещё более призрачной. По его словам, опасения, что ситуация может ухудшиться, небеспочвенны.

«Однако для того, чтобы этого не произошло, нужно работать, не потакая приштинским властям, а требуя от них выполнения их собственных обязательств. Пока, к сожалению, мы этого не видим», — приводит РИА Новости фрагмент высказывания Чижова.

Он отметил, что миссия Евросоюза в Косове фактически не препятствовала операции спецназа, проведённой в нарушение соглашений.

«Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косове. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — сказал Чижов.

Он напомнил, что одно из достигнутых при посредничестве ЕС положений — запрет на пребывание полицейских, вооружённых длинноствольным оружием, в северных районах Косова, населённых сербами.

«Как вы понимаете, нашему соотечественнику Краснощёкову по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата. Так что есть даже материальный след этого грубейшего нарушения», — отметил постпред России при ЕС.

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