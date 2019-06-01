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«Презрение к нормам дипломатического общения»: в Москве ответили на признание россиянина персоной нон грата в Косове
01 июня 2019, 02:09 • 43 • В России
МИД России назвал действия косовских властей в отношении сотрудника ООН Михаила Краснощёкова продолжением линии на обострение межнациональных отношений. Ранее россиянин был ранен в ходе полицейской спецоперации в Косове, после чего его эвакуировали в Белград. 31 мая власти непризнанной республики объявили Краснощёкова персоной нон грата. Дипломаты отметили, что Москва продолжит предпринимать все действия по защите своего гражданина. В свою очередь, в ООН подчеркнули, что Краснощёкова нельзя объявить персоной нон грата, поскольку это определение неприменимо к представителям организации.
AFP © Armend NIMANI
Москва рассматривает действия властей Косова в отношении сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощёкова как шаг к обострению межнациональных отношений. Такое заявление опубликовал МИД России.
В МИД напомнили, что Косово объявило Краснощёкова, который 28 мая был ранен местными силовиками при задержании, персоной нон грата. Пострадавший обладал дипломатическим иммунитетом.
В министерстве отметили, что шаги наподобие предпринятых Косово «стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада».
МИД подытожил, что РФ продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством.
В свою очередь, в ООН заявили, что Краснощёков не может быть признан персоной нон грата, поскольку это определение нельзя применять к сотрудникам данной организации. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, силы косовского полицейского спецназа утром 28 мая вторглись на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия. В результате этой операции были задержаны несколько десятков сербов и боснийцев.
Представители Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) заявили, что действия спецназа связаны с проводимой операцией против преступности и не направлены против сербов. Сообщалось, что представители косовских правоохранительных органов задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.
Глава непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил журналистам, что россиянин был задержан за попытку помешать действиям полицейских формирований. Позднее его доставили в одну из больниц Белграда, где его посетил президент Сербии Александр Вучич.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия в отношении российского участника Миссии ООН в Косове абсолютно неприемлемым поведением, которое не может быть ничем оправдано.
«Попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, — это очень серьёзный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно 31 мая.
Он заключил, что одобрение Западом действий Приштины внушило косовским властям чувство безнаказанности.
«Пассивное отношение Евросоюза к происходящему»
Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что надежда на заключение всеобъемлющего договора между Белградом и Приштиной после последних инцидентов в Косове стала ещё более призрачной. По его словам, опасения, что ситуация может ухудшиться, небеспочвенны.
«Однако для того, чтобы этого не произошло, нужно работать, не потакая приштинским властям, а требуя от них выполнения их собственных обязательств. Пока, к сожалению, мы этого не видим», — приводит РИА Новости фрагмент высказывания Чижова.
Он отметил, что миссия Евросоюза в Косове фактически не препятствовала операции спецназа, проведённой в нарушение соглашений.
«Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косове. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — сказал Чижов.
Он напомнил, что одно из достигнутых при посредничестве ЕС положений — запрет на пребывание полицейских, вооружённых длинноствольным оружием, в северных районах Косова, населённых сербами.
«Как вы понимаете, нашему соотечественнику Краснощёкову по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата. Так что есть даже материальный след этого грубейшего нарушения», — отметил постпред России при ЕС.
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