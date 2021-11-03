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Президиум генсовета «Единой России» исключил депутата Марченко из партии

03 ноября 2021, 08:10  •  60 • Политика
Президиум генсовета «Единой России» (ЕР) в ходе заседания во вторник, 2 ноября, принял решение исключить из партии депутата Евгения Марченко, а также рекомендовал исключить его из думской фракции. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Секретарь генсовета Андрей Турчак указал на то, что вопрос исключения депутата «абсолютно адекватно» был рассмотрен комиссией по этике и президиумом. Он отметил, что в число обязанностей депутата входит открытое высказывание своей позиции в партийной дискуссии, а также поддержка окончательно принятого коллегиального решения.
«Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — приводятся его слова на сайте партии.
Турчак подчеркнул, что подобные инциденты должны жестко пресекаться.
«Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия, и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится — до свидания», — добавил он.
Днем ранее исключить депутата из партии рекомендовала комиссия ЕР по этике. Отмечалось, что Марченко нарушил нормы устава партии, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку.
Правительство России 30 сентября, внесло в Государственную думу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.
21 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета. В следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на них направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.
При этом расходы на нацпроекты вырастут на 340 млрд рублей. На 68%, или 52 млрд рублей, вырастут траты на проект «Культура». Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%, или 497 млрд рублей.
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