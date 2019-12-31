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Президенты Украины и России поговорили по телефону

31 декабря 2019, 16:24  •  100 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - обсудили в телефонном разговоре достигнутые договоренности по транзиту российского газа через Украину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент Украины позвонил российскому лидеру в канун Нового года.

"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении пресс-службы. Также был отмечен "конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты России и Украины поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Кремль отметил, что во время телефонного разговора была "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". "Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия", - говорится в сообщении. "Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского комплекса мер сторонами внутриукраинского конфликта", - подчеркивают в Кремле.

В офисе Зеленского также сообщили, что руководители государств "поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря". Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса президента Украины. Во время разговора главы государств также "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на Украине". Стороны также выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе начнется в ближайшее время".

Нынешние взаимные поздравления украинского и российского лидеров с новогодними праздниками стали первыми после событий февраля 2014 года, когда в результате госпереворота к власти пришел предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко.

Первый разговор Путина и Зеленского по телефону состоялся 11 июля 2019 года, спустя полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. Позже лидеры еще несколько раз общались по телефону. Их первая очная встреча произошла 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.

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