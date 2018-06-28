Президенты тоже бьют пенальти

...Но сначала Владимир Путин и его гость - президент ФИФА Джанни Инфантино заглянули в павильон, что в самом центре Парка футбола, раскинувшегося на Красной площади - там под стеклом сверкает золотом главный кубок Чемпионата мира. Путин и Инфантино переглянулись и заулыбались.

На главной площади страны постелили футбольный газон и установили ворота.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на поле их уже ждали две футбольные команды: юные футболисты, в числе которых играли воспитанники детдома из Красноярска, и звезды мирового футбола - Роналдо, Маттеус, Пуйоль, Касильяс...

Детдомовцы из Красноярска сыграли в футбол со звёздами мирового футбола прошлого.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь же были и наши легенды - Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.

По свистку арбитра Путин и Инфантино попасовали друг другe, а потом пробили «пенальти» сначала по одним воротам, затем - по другим. (Но оба - не попали, там стояли надежные пацаны в настоящих вратарских перчатках.) И игра началась! Но ради справедливости все же замечу: когда за 10 минут до этого президенты - на специальной площадке - били по воротам, которые защищал электронный вратарь - они попали точно в ворота!

Наши мальчишки никаких "поблажек" именитым мастерам не делали и шли в борьбе за мяч до конца.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Честно говоря, я ожидал, что Путин выйдет на поле не в белой рубашке и пиджаке, а в футболке. Но потом вспомнил - это в хоккее у президента есть постоянный № - 11. А в футболе пока - нет. Было бы вполне логично, если бы после ЧМ-2018 он у него все же появился...