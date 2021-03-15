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Президенты становятся заключёнными, а зэки – президентами
15 марта 2021, 14:20 • 28 • Аналитика
Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к тюремному сроку по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Он стал далеко не первым бывшим главой государства, оказавшимся за решёткой. Хотя есть и обратные примеры, когда экс-заключённый становится лидером страны. История нашей страны пока не знает примеров транзита ни в ту, ни в другую сторону, а вот для зарубежья они давно стали рутиной.
Сюжет: Коррупция
Подобное возможно не только в Европе. В Перу экс-президент Альберто Фухимори, правивший все 90-е, получил сразу несколько судебных приговоров. В 2007 году Верховный суд приговорил его к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. А через два года специальный трибунал добавил ещё 25 лет заключения за организацию экс-президентом «эскадронов смерти», ответственных за убийство членов левых организаций. В том же году Фухимори получил ещё семь с половиной лет тюрьмы за взятку 15 млн долларов, которую он (!) заплатил главе Национальной разведывательной службы, а затем – шесть лет заключения за незаконное прослушивание телефонных переговоров и использование бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной кампании.
Альберто Фухимори (фото: AP/ТАСС)
В 2017 году президент Педро Кучински помиловал Фухимори. Однако суд признал это незаконным. Возникшее противостояние разрешил конгресс Перу, приняв закон, по которому престарелым заключённым (Фухимори тогда было 79 лет), отбывшим не менее трети срока, разрешается перейти под домашний арест при условии ношения электронного браслета.
Более круто обошлись в 2016 году с президентом Пак Кын Хе. Она подверглась уголовному преследованию, ещё находясь на этом посту. Вначале парламент вынес ей импичмент по обвинениям уголовного характера (коррупция, злоупотребление властью, незаконное давление на бизнес, разглашение государственных секретов). А после снятия с поста г-жа Пак была приговорена к 32 годам тюрьмы – за вымогательство взятки, растрату госсредств и вмешательство в выборы. Затем срок был снижен до 20 лет.
Пак Кын Хе (фото: EPA/ТАСС)
Наконец, в 2020 году свой срок получил её преемник Ли Мён Бак. За получение взяток и присвоение средств он приговорён к 17 годам тюремного заключения.
В списке экс-президентов, которые были приговорены к различным срокам заключения, также находятся бывшие поочерёдно главами Египта Хосни Мубарак и Мухаммед Мурси, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Однако есть и обратные примеры – когда политик, отсидев тюремный срок, затем становится президентом страны. Более того, именно они часто оставляли след в истории как яркие личности, радикально изменившие свою страну.
Нельсон Мандела (фото: FA Bobo Pixsell PA Images/ТАСС)
В 1962-м Манделу вновь арестовали. Вначале суд вынес ему приговор – пять лет тюрьмы, а через два года состоялся новый процесс, изменивший вердикт на пожизненное заключение – по обвинению в государственной измене и организации диверсий. 17 лет Мандела провёл в одиночной камере, где имел право только на один визит и одно письмо в течение полугода.
Мандела вышел на свободу лишь в 1990 году благодаря давлению мировой общественности. А спустя четыре года победил на выборах президента ЮАР и занимал этот пост до 1999-го. В 1993 году за «подготовку основы для новой демократии в Южной Африке» он удостоился Нобелевской премии мира.
Садыр Жапаров (фото: EPA/ТАСС)
Он получил народную известность, обличая коррупцию в окружении бывшего президента Атамбаева. Под его давлением в 2013-м Жапаров был вынужден уехать из страны, а в 2017-м объявил о добровольном возвращении на родину для продолжения политической деятельности. И сразу же после возвращения был арестован прямо на границе! После чего приговорён к 11,5 года колонии усиленного режима. Жапаров и находился в колонии, когда в октябре 2020-го мощный народный протест привёл к штурму резиденции президента и его бегству оттуда. В ту же ночь сторонники Жапарова освободили из колонии своего лидера.
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