Президенты становятся заключёнными, а зэки – президентами

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорён к тюремному сроку по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием. Он стал далеко не первым бывшим главой государства, оказавшимся за решёткой. Хотя есть и обратные примеры, когда экс-заключённый становится лидером страны. История нашей страны пока не знает примеров транзита ни в ту, ни в другую сторону, а вот для зарубежья они давно стали рутиной.

Сюжет: Коррупция

Приговор в отношении Саркози не выглядит чрезмерно суровым: три года заключения, два из которых – условно. Тюремный срок был назначен лишь за намерение главы государства узнать то, что ему знать было не положено: подробности следствия по делу с его участием. Саркози был обвинён в том, что в бытность президентом пытался получить сведения от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера о ходе расследования дела Беттанкур в обмен на обещание назначить Азибера на должность в Монако. Доказательством обвинения стали записи телефонных разговоров Саркози и судьи. По делу Беттанкур Саркози обвинялся в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Дескать, 90-летняя наследница империи L’Oreal, богатейшая женщина мира Лилиан Беттанкур, уже страдавшая болезнью Альцгеймера, была недееспособна, и Саркози незаконно уговорил её через третьих лиц перечислить часть средств.

Подобное возможно не только в Европе. В Перу экс-президент Альберто Фухимори, правивший все 90-е, получил сразу несколько судебных приговоров. В 2007 году Верховный суд приговорил его к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. А через два года специальный трибунал добавил ещё 25 лет заключения за организацию экс-президентом «эскадронов смерти», ответственных за убийство членов левых организаций. В том же году Фухимори получил ещё семь с половиной лет тюрьмы за взятку 15 млн долларов, которую он (!) заплатил главе Национальной разведывательной службы, а затем – шесть лет заключения за незаконное прослушивание телефонных переговоров и использование бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной кампании.

Альберто Фухимори (фото: AP/ТАСС)

В 2017 году президент Педро Кучински помиловал Фухимори. Однако суд признал это незаконным. Возникшее противостояние разрешил конгресс Перу, приняв закон, по которому престарелым заключённым (Фухимори тогда было 79 лет), отбывшим не менее трети срока, разрешается перейти под домашний арест при условии ношения электронного браслета.

В Южной Корее четыре экс-президента получили тюремные сроки! В 1996 году Чон Ду Хван был приговорён к смертной казни, а его преемник Ро Дэ У – к пожизненному заключению. Правда, в итоге они оба вышли из тюрьмы, проведя там лишь чуть больше двух лет.

Более круто обошлись в 2016 году с президентом Пак Кын Хе. Она подверглась уголовному преследованию, ещё находясь на этом посту. Вначале парламент вынес ей импичмент по обвинениям уголовного характера (коррупция, злоупотребление властью, незаконное давление на бизнес, разглашение государственных секретов). А пос­ле снятия с поста г-жа Пак была приговорена к 32 годам тюрьмы – за вымогательство взятки, растрату госсредств и вмешательство в выборы. Затем срок был снижен до 20 лет.

Пак Кын Хе (фото: EPA/ТАСС)

Наконец, в 2020 году свой срок получил её преемник Ли Мён Бак. За получение взяток и присвоение средств он приговорён к 17 годам тюремного заключения.

Нестандартным для экс-президента были статьи обвинения в отношении израильтянина Моше Кацава. 64-летний политик был приговорён в 2011 году к семи годам тюремного заключения за два случая изнасилования, сексуальные домогательства к другим женщинам, непристойное поведение и попытки препятствовать следствию. История началась ещё в 2006 году, когда одна из бывших подчинённых президента обвинила его в изнасиловании. Кацав открещивался от обвинений, а полиции удалось найти ещё девять сотрудниц, жаловавшихся на домогательства с его стороны в 1990-е, когда он возглавлял министерство туризма.

В списке экс-президентов, которые были приговорены к различным срокам заключения, также находятся бывшие поочерёдно главами Египта Хосни Мубарак и Мухаммед Мурси, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Однако есть и обратные примеры – когда политик, отсидев тюремный срок, затем становится президентом страны. Более того, именно они часто оставляли след в истории как яркие личности, радикально изменившие свою страну.

Фидель Кастро (фото: AP/ТАСС)

Начнём с Фиделя Кастро. После неудачной попытки штурма в 1953 году военных казарм Монкада он был приговорён военным трибуналом к 15 годам заключения. Однако уже через два года под давлением общественного мнения мятежник был амнистирован, эмигрировал в Мексику и вернулся оттуда к революции под лозунгом «Свобода или смерть!». Освободив Кубу в 1959 году, он занял пост главы правительства и лишь в 2008-м передал его брату Раулю.

Таким же непримиримым мятежником был и Уго Чавес, желавший свергнуть диктатуру в Венесуэле. Молодой полковник участвовал в попытке военного переворота в 1992 году. Она была неудач­ной, Чавес провёл в тюрьме два года, а потом создал свою партию, с которой и выиграл президентские выборы 1998 года, набрав 56%. Затем трижды переизбирался – в 2000, 2006 и 2012 годах – и управлял страной до самой смерти.

Нельзя забыть и о единственном президенте Чехословакии и первом президенте независимой Чехии Вацлаве Гавеле. Драматург-оппозиционер трижды (!) отсидел в тюрьме за свою диссидентскую деятельность. Первый раз – несколько месяцев в 1977 году по обвинению в нападении на госслужащего. В 1979-м Гавел был приговорён «за попытку госпереворота» к четырём с половиной годам заключения. В 1989-м он был вновь арестован, но уже начавшаяся революция освободила его, а через полгода и триумфально избрала главой государства. После окончания второго президентского срока Гавел вернулся к искусству.

Дольше всего из будущих президентов пробыл в тюрьме легендарный борец с режимом апартеида Нельсон Мандела – 32 года. Впервые он находился под арестом четыре года, начиная с 1956-го, когда его и ещё 156 активистов Африканского национального конгресса обвинили в государственной измене.

Нельсон Мандела (фото: FA Bobo Pixsell PA Images/ТАСС)

В 1962-м Манделу вновь арестовали. Вначале суд вынес ему приговор – пять лет тюрьмы, а через два года состоялся новый процесс, изменивший вердикт на пожизненное заключение – по обвинению в государственной измене и организации диверсий. 17 лет Мандела провёл в одиночной камере, где имел право только на один визит и одно письмо в течение полугода.

Мандела вышел на свободу лишь в 1990 году благодаря давлению мировой общественности. А спустя четыре года победил на выборах президента ЮАР и занимал этот пост до 1999-го. В 1993 году за «подготовку основы для новой демократии в Южной Африке» он удостоился Нобелевской премии мира.

Самый свежий пример карьеры из заключённого оппозиционера в президенты – Киргизия. В январе президентские выборы триумфально, почти с 80% голосов, выиграл 52-летний Садыр Жапаров.

Он получил народную известность, обличая коррупцию в окружении бывшего президента Атамбаева. Под его давлением в 2013-м Жапаров был вынужден уехать из страны, а в 2017-м объявил о добровольном возвращении на родину для продолжения политической деятельности. И сразу же после возвращения был арестован прямо на границе! После чего приговорён к 11,5 года колонии усиленного режима. Жапаров и находился в колонии, когда в октябре 2020-го мощный народный протест привёл к штурму резиденции президента и его бегству оттуда. В ту же ночь сторонники Жапарова освободили из колонии своего лидера.

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