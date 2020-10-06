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Президенты самозваные, золото настоящее: Бой проигран

06 октября 2020, 22:35  •  36 • В мире
Апелляционный суд Англии вынес решение в пользу Центрального банка Венесуэлы по делу о венесуэльском золоте, хранящемся в Банке Англии, отменив решение Высокого суда Лондона о признании оппозиционера Хуана Гуайдо "президентом" Венесуэлы. Прецедент для "Хуаниты" Тихановской, Беларуси и не только для них?
Автор:
Сергей Латышев
Наглый и открытый грабёж венесуэльских активов в стране, которая живёт за счёт того, что является кошельком половины мира, создал крайне неприятное впечатление у держателей своих ценностей в британских банках. И физические, и юридические лица, да и целые страны стали задаваться вопросом – а не доберутся ли так однажды и до нас? И не переправить ли нам в таком случае свои деньги и золото в более безопасную гавань? К тому же англичане всегда были не только циниками, но и реалистами: прозападный оппозиционер Хуан Гуайдо, несмотря на признание его венесуэльским "президентом" полусотней стран, так и не смог реально в течение почти двух лет стать им, вообще исчез из политического поля, а Венесуэлой как руководил, так и руководит Николас Мадуро. Значит, именно он есть и будет реальной властью. Поэтому продолжать ожидать иного уже бессмысленно и надо отыгрывать ситуацию назад.

Новый поворот

Под этим углом и надо рассматривать поступившие в понедельник из Лондона сообщения, имеющие прецедентный характер. По данным юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы, Апелляционный суд Англии счёл принятое в июле Высоким судом Лондона решение о признании Гуайдо президентом Венесуэлы неправильным, поскольку оно фактически лишило правительство действующего главы венесуэльского государства Николаса Мадуро доступа к хранящимся в Банке Англии золотым слиткам стоимостью более одного миллиарда долларов.
Формулировка принятого решения юридически весьма заковыристая – решение лондонского суда было неправильным, так как условия признания Гуайдо президентом де-юре исключали возможное признание президента Николаса Мадуро руководителем страны де-факто. Но сути дела это не меняет.
В постановлении Апелляционного суда Англии подчёркивается также необходимость тщательного расследования, касающегося отношений Лондона и Каракаса, в связи с необходимостью прояснить, признаёт ли британское правительство тот факт, что Мадуро остаётся фактическим президентом и главой правительства Венесуэлы. Тем более что в принятом лондонским судом "двусмысленном" решении не содержалось прямого утверждения о том, что "британское правительство не признаёт Мадуро"…
Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть из Британии часть своего золотого запаса, но получало отказ от Банка Англии, в котором хранятся, по различным данным, от 31 до 80 тонн венесуэльского золота. Под смехотворным предлогом, что "нелегитимный" Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных целях. В то время как оно требовалось Каракасу для закупок продуктов питания, медоборудования и лекарств, борьбы с коронавирусом.

Ещё не победа, но уже кое-что

Разумеется, пока рано говорить, что доступ для Каракаса к своему золоту в Банке Англии разблокирован. Но решение Апелляционного суда Англии – важный, прецедентный шаг на этом пути. Он указывает также на тот факт, что прагматичные британцы не в восторге от разбоя и беспредела, которые практикуют США, в том числе в финансовой сфере, захватывая активы несимпатичных им стран и финансируя за счёт них цветные революции в этих странах. Вплоть до строительства стены на мексиканской границе, на что Конгресс со скрипом и совершенно недостаточно отпускает средства.
Белорусской "Хуаните" следует призадуматься. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
В этих джунглях имеющие огромную армию США чувствуют себя весьма комфортно, а утратившая после Второй мировой войны статус мировой державы Британия – нет. Поэтому вопрос приличий для британцев имеет значение. Дремучее хамство отпугивает всегда и всех. А самолётов, танков, пушек и кораблей, чтобы диктовать другим странам свою волю, у сегодняшней Британии раз-два и обчёлся. Этим Лондон отличается от Вашингтона.
Драматическое развитие событий вокруг венесуэльского золота в Британии и развенчание Апелляционным судом Англии Хуана Гуайдо должно насторожить всех других "Хуанов" и "Хуанит". Мадам Тихановскую, например, пытающуюся с помощью маргинальных западных стран-соседей реализовать фальшивую мечту Ленина об управлении кухаркой государством. До этого понедельника всё казалось легко и просто: европейские страны по примеру Литвы и Польши признают Тихановскую "президентом" Белоруссии, потом накладывают лапу на её активы за рубежом и пускают захваченные средства на дальнейшую дестабилизацию страны, чтобы не обременять собственных налогоплательщиков.
Однако казус Гуайдо всё-таки не прошёл даром: так сесть в лужу, как с этой американской марионеткой, ответственные европейские страны не хотят. Ведь им всё равно приходится иметь дело с властями Венесуэлы, а не оппозиционными клоунами, требующими денег для себя и санкций для всех остальных.
Именно поэтому Германия, ведущая страна Евросоюза, не намерена признавать "жену блогера" Тихановскую "президентом" Белоруссии. Федеральный канцлер Ангела Меркель примет её во вторник в Берлине, но, как сообщил накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, лишь в качестве "ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции". И не более того: активов и золота Белоруссии она не получит.

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