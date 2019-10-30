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Президенты с двух берегов Днестра договорились договариваться и дальше

30 октября 2019, 15:09  •  130 • Украина
А депутат от ACUM считает, что приднестровский конфликт превратился в «грязный бизнес»
29 октября в резиденцию молдавского президента Игоря Додона, которая расположена в Голерканах, прибыла делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с президентом ПМР Вадимом Красносельским. В составе приднестровской делегации присутствовали глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, глава администрации президента Сергей Белоус, министр экономики Сергей Оболоник и другие официальные лица.
Кишинёв на переговорах представляли, кроме президента Игоря Додона, советник по экономическим вопросам Елена Горелова, заместитель премьер-министра по реинтеграции Василий Шова и другие официальные лица, занимающиеся вопросами реинтеграции.
Встреча в Голерканах – шестая встреча Додона и Красносельского и первая – в этом году. Президенты вдвоём прошли по набережной Днестра, обсудив наедине накопившиеся проблемы, затем переговоры продолжились с участием всех членов делегаций.
Игорь Додон отметил, что за последние годы многие вопросы между Кишинёвом и Тирасполем удалось решить в ходе переговоров. А настоящая встреча поможет решить текущие вопросы и подготовиться к предстоящей встрече участников переговорного формата «5+2» в Баварии.
«Мы с Вадимом Николаевичем детально обсудили многие из тех вопросов, которые не были решены и которые мы намерены решить. Я уверен, что сегодня в рамках расширенной встречи мы сможем более подробно обсудить текущую повестку дня», ­– заявил глава Молдовы.
Вадим Красносельский в свою очередь отметил замедление переговорного процесса с предстоящей встречи в декабре прошлого года, из-за чего накопилось множество нерешённых проблем. Также, по его словам, сократилось и количество заседаний экспертных групп: если в прошлом году прошло 85 заседаний, то в текущем – всего 20.
«Все вопросы должны изначально обсуждаться на заседаниях экспертных групп. Необходимо навёрстывать упущенное время, наращивать темпы работы, двигаться вперёд, искать понимание и компромиссы», – уверен Красносельский.
Он подчеркнул, что Тирасполь выступает «за первоочередное решение проблем гуманитарного и социально-экономического характера, оказывающих влияние на жизнь граждан». Среди этих проблем главные – прекращение политически мотивированных уголовных дел, вопросы телекоммуникации, блокировка молдавскими банками счетов приднестровских предприятий и проблема с землёй в Дубоссарском районе.
После переговоров президенты выступили с заявлениями для прессы.
«Сегодня мы провели очень хорошую встречу с Вадимом Николаевичем. Это шестая встреча за последние два с половиной года. Хочу отметить положительную динамику нашего диалога. Мы обсудили много вопросов. Первое – это всё, что касается телекоммуникаций. Надеемся, что до начала следующего года мы найдём решение. Второе важное направление – это уголовные дела. Приднестровская сторона приняла решение некоторые уголовные дела пересмотреть и закрыть. Есть движение и с нашей стороны. Я очень рад, что по этому направлению у нас хороший результат», – рассказал Игорь Додон.
Третий вопрос, по его словам, касается свободного передвижения молдавских граждан и по этому вопросу уже существует пилотный проект, в частности троллейбусная линия по маршруту Бендеры-Варница-Северный протяжённостью 10 километров. Троллейбус будет двигаться по этому маршруту без всяких контрольно-пропускных пунктов.
Президент Молдовы отметил, что четвёртый вопрос – это незаконченная дискуссия сторон в Братиславе, которую необходимо завершить подписанием итогового документа. Что и будет сделано в Баварии уже на следующей неделе.
«Я надеюсь, что наши переговорщики услышат Вадима Николаевича и меня, сделаем всё возможное, чтобы найти решение и подписать этот протокол», – подчеркнул Игорь Додон.
И последняя важная тема обсуждений – это банковский вопрос. Президент Молдовы пообещал в ближайшие дни собрать специалистов и найти решение этой проблемы.
Вадим Красносельский со своей стороны отметил, что он удовлетворён тем, что «обозначены конкретные сроки полного исполнения сторонами обязательств».
По его словам молдавская сторона пошла навстречу в вопросе прекращения уголовных дел, которые были политически мотивированы.
«Естественно, со своей стороны мы также берём обязательства провести аналогичную ревизию уголовных дел и принять определённые решения. Очень важен вопрос свободного перемещения. Я приветствую решение молдавской стороны поддержать эту инициативу.
Конечно, актуален банковский вопрос, который сегодня был детально обсуждён. Консультации продолжатся. Банковский вопрос явился камнем преткновения в Братиславе, где не было подписано итоговое соглашение», – рассказал Красносельский.
Президент ПМР подчеркнул, что нацелен на практический результат. И напомнил, что необходимо руководствоваться принципом – не только подписать соглашение, но и добиться его исполнения.
Ещё накануне встречи двух президентов разных берегов Днестра депутат парламентской фракции блока ACUM Оазу Нантой заявил, что проблема Приднестровского конфликта до сих пор не урегулирована из-за того, что в самой Молдове катастрофическая ситуация. Правда, он уточняет, что это лишь его мнение, и он не выступает от имени всего блока ACUM.
«Да, мы можем указывать пальцем на Россию, на незаконное присутствие войск Российской Федерации, но мы не можем игнорировать тот факт, что либо у власти в Кишинёве находятся бизнесмены, превращающие приднестровский конфликт в грязный бизнес с укрываемыми в офшорах доходами, либо у нас отсутствует такой национальный консенсус, на основе которого можно было бы разработать последовательную политику решения этой проблемы», – заявил Нантой в интервью для Europa Liberă.
А встречу двух президентов он назвал «театром молдавского абсурда», и этот «театр» не предусматривает решение приднестровского конфликта, следовательно, встречи эти не имеют смысла, уверен политик.
«Сколько можно? С февраля 2002 года у нас имеется пятисторонний формат. Сколько десятилетий должно пройти, чтобы мы поняли, что этот пятисторонний формат был ловушкой, и нужна согласованная, последовательная политика, проводимая, прежде всего, молдавскими властями?» – задаётся вопросом депутат.
В первых числах ноября в Баварии пройдёт очередная встреча в формате «5+2», на которой стороны продолжат договариваться.
Переговоры эти продолжаются уже 17 лет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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