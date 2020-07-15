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Президенты Молдовы и Приднестровья договорились о встрече

15 июля 2020, 12:00  •  16 • Украина
Глава Приднестровья объяснил, почему закрыты границы ПМР
Президенты Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики провели телефонные переговоры, во время которых обсудили важные проблемы, а также договорились о предстоящей встрече.
Одна из главных проблем в отношениях сторон, по мнению Кишинёва, являются дополнительные КПП, установленные во время карантина, как мера для борьбы с эпидемией коронавируса.
Напомним, в самом начале эпидемии был создан 31 дополнительный пост, затем, после окончания режима чрезвычайного положения, их количество сократилось в два раза – до 16.
Тем не менее, молдавская сторона продолжает настаивать на необходимости «восстановления режима свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра», который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией. По мнению президента Молдовы, это «поможет укрепить доверие между двумя берегами Днестра».
«В конце разговора поблагодарил господина Красносельского за конструктивный подход в решении проблем передвижения, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра, и выразил надежду на скорейшее преодоление всех последствий, возникших по причине распространения пандемии коронавируса»,
– отметил Игорь Додон.
Со своей стороны президент Приднестровья Вадим Красносельский объяснил, что дополнительные КПП будут стоять до тех пор, пока действует карантин и угроза заражения коронавирусной инфекцией. И напомнил, что граница всё равно остаётся закрытой, ведь и Украина и Молдова – соседи Приднестровья – находятся в «красной зоне» эпидемиологической опасности.
Однако при крайней необходимости граждане ПМР могут пересечь границу – для этого нужно получить разовый пропуск в оперативном штабе МВД.
«На сегодняшний день заметно расширен перечень категорий граждан, которым разрешено пересечение приднестровско-молдавской границы. Число ежесуточно регистрируемых фактов въезда (выезда) превышает 8600 пересечений (для сравнения, показатель июля 2019 года – 12 тысяч)»,
– рассказал Красносельский.
Он особо подчеркнул, что власти ПМР в первую очередь заботятся о защите здоровья своих граждан и такие строгие меры оправданы – уровень распространения эпидемии на левом берегу Днестра в несколько раз ниже, чем в Молдове.
«Вадим Красносельский пообещал, что говорить о полном снятии временно развёрнутых карантинно-санитарных постов можно будет после того, как эпидемиологическая обстановка в обеих республиках будет благополучной»,
– говорится в сообщении пресс-службы президента ПМР.
Стороны также договорились о личной встрече, которую назначили на конец июля.
По мнению же молдавской оппозиции, в Тирасполе под видом борьбы с коронавирусом занимаются укреплением своей границы, а после окончания эпидемии не захотят убрать дополнительные КПП. Виноват же в этом президент Молдовы Игорь Додон.
«Приднестровская администрация незаконно установила контрольные посты, они мешают свободному передвижению граждан. А Додон, гарант суверенитета, готов сегодня уже сдать территории Молдавии»,
– пугает молдаван вице-председатель партии PAS Михаил Попшой.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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