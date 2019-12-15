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Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках

15 декабря 2019, 05:54  •  95 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил попытки главы Незалежной Владимира Зеленского говорить на повышенных тонах в Париже. Какие ещё лидеры стран позволяют себе нарушить правила приличия?
Автор:
Гасанов Камран
В интервью журналисту Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что во время недавней встречи «нормандской четвёрки» в Париже между российской и украинской делегациями имели место споры. Владимир Зеленский сорвался на Сергея Лаврова.
Я, в отличие от вас, обошёл все эти места вдоль границы своими ногами. И поэтому не надо кивать головой, что вы тут всё знаете,
— громким голосом сказал Зеленский главе МИД России.
Комментируя эти слухи, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что попытки вести разговор на повышенных тонах имелись, но «разговор был рабочим».
Традиция нормандских встреч
Хамство при общении с российскими коллегами стало традицией у украинских лидеров. Так, в 2016 году к этому недипломатичному методу прибег предшественник Зеленского. На встрече, тоже в формате «нормандской четвёрки», Пётр Порошенко повысил голос на Владимира Путина, когда тот попытался перебить его.
Спор начался с фразы экс-президента Украины:
Знаете, ни для кого не секрет, сколько вашего оружия и войск на оккупированных территориях Донбасса. Для чего мы здесь? Чтобы вы перестали стрелять...
На это Путин попытался возразить фразой о необходимости выполнять политические пункты Минских соглашений. И тогда Порошенко начал истерить:
Нет, ты просто перестань стрелять!
— крикнул он.
П. Порошенко. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA / Globallookpress
Двумя годами позже Порошенко накричал на митрополита Онуфрия.
Какие каноны! Какие каноны!
— возмущался Порошенко нежеланием архиереев идти навстречу в вопросе автокефалии.
Экс-президент Украины также кричал на российских журналистов и украинских полицейских. Любопытно, что Порошенко не только на повышенных тонах разговаривает с людьми, но и сам нередко оказывался жертвой чужих эмоций. Например, однажды его обругал харьковский пенсионер.
Трамп и наглые журналисты
Повышать тон не брезгует и действующий глава Белого дома. Особенно, когда разговор заходит об Украине. Так, в октябре Дональд Трамп жёстко отреагировал на вопрос корреспондента британского агентства Reuters, поинтересовавшегося телефонным разговором Трампа с Зеленским.
Тогда, напомним, американский лидер попросил своего украинского коллегу возобновить расследования на Украине против своего соперника в президентской гонке Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы, и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране,
— ответил Трамп журналисту.
Д. Трамп. Фото: Oliver Contreras/ZUMA / Globallookpress
А в ноябре 2018 года не повезло бывшему премьеру Великобритании. Когда Тереза Мэй позвонила Трампу поздравить его с итогами выборов в конгресс, тот, повышая голос, начал отчитывать Мэй за то, что Лондон недостаточно жёстко действует в отношении Ирана.
Эрдоган и юристы
Импульсивным нередко бывает и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В бытность премьер-министром в 2014 году он поспорил с юристами. Эрдоган накричал на главу коллегии адвокатов Метина Фейзиоглу.
Причиной бурной реакции стала острая политическая тема – возможность выдвинуть премьера на пост президента страны. Поначалу Эрдоган спокойно слушал Фейзиоглу. Но как только тот взялся критиковать кабмин за неэффективную ликвидацию последствий землетрясения в восточной провинции Ван в 2011 году, Эрдоган начал кричать на адвоката, называя всё сказанное им ложью.
Враньё! Вы говорите неправду... Как может существовать такое хамство?
— бунтовал Эрдоган.
Когда Фейзиоглу попытался тихим голосом спросить, а «что я не так сказал», Эрдоган вместе с бывшим тогда президентом страны Абдуллой Гюлем покинул зал заседания.

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