Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армя...
Главная / Политика

Президенту Украины нужна была кровь: Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Порошенко

25 ноября 2020, 08:05  •  31 • Политика
Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Украины. Порошенко нужна была смерть моряков, но российские погранцы поступили адекватно, и обошлось без жертв, рассказал Владимир Рогов.
Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Два года назад такую же провокацию в Керченском проливе устроила Украина. Терявшему рейтинг президенту Петру Порошенко нужна была кровь украинских моряков, уверен председатель комитета госстроительства Новороссии, лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.
Инцидент, о котором идёт речь, случился 25 ноября 2018 года, всего за несколько месяцев до украинских президентских выборов. Группа украинских военных кораблей, состоящая из двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" попыталась пройти через Керченский пролив, нарушив государственную границу России. Однако российские пограничники дали отпор, задержав корабли вместе с провокаторами.
По словам Рогова, украинский президент Порошенко, отдавший приказ направить корабли в российские территориальные воды, прекрасно понимал, чем может закончиться такая авантюра. Более того, он рассчитывал на самый печальный исход.
"План Порошенко был довольно прост - добиться военного противостояния. В идеале, со смертями украинских моряков, а потом объявить в стране военное положение и отменить выборы. Потому что Порошенко знал, что он в них проиграет", - объяснил эксперт в беседе с Nation News.
Однако план украинского президента провалился. Адекватное поведение российской береговой охраны и ФСБ позволило захватить нарушителей без жертв. Украинские моряки получили лишь незначительные повреждения, которые были вылечены российскими врачами.
"Сколько Порошенко ни кричал, сколько ни рассказывал, ничего у него не получилось. Это был приступ политической шизофрении, который ничем не закончился", - отметил эксперт.
Рогов добавил, что украинским морякам обещали за провокацию премии и звания, однако по возвращении на родину они не получили ни того ни другого. Более того, некоторые потом признались, что в российском СИЗО у них были лучшие условия, чем в украинских казармах, подчеркнул эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
25 ноября 2020, 00:45
Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
25 ноября 2020, 00:45
"Америка "вернулась": Байден указал, чего ждать от новой администрации США
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 20:40
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
21 ноября 2020, 11:30
У США может появиться военная база на Азовском море
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.