Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Два года назад такую же провокацию в Керченском проливе устроила Украина. Терявшему рейтинг президенту Петру Порошенко нужна была кровь украинских моряков, уверен председатель комитета госстроительства Новороссии, лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.

Инцидент, о котором идёт речь, случился 25 ноября 2018 года, всего за несколько месяцев до украинских президентских выборов. Группа украинских военных кораблей, состоящая из двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" попыталась пройти через Керченский пролив, нарушив государственную границу России. Однако российские пограничники дали отпор, задержав корабли вместе с провокаторами.

По словам Рогова, украинский президент Порошенко, отдавший приказ направить корабли в российские территориальные воды, прекрасно понимал, чем может закончиться такая авантюра. Более того, он рассчитывал на самый печальный исход.

"План Порошенко был довольно прост - добиться военного противостояния. В идеале, со смертями украинских моряков, а потом объявить в стране военное положение и отменить выборы. Потому что Порошенко знал, что он в них проиграет", - объяснил эксперт в беседе с Nation News.

Однако план украинского президента провалился. Адекватное поведение российской береговой охраны и ФСБ позволило захватить нарушителей без жертв. Украинские моряки получили лишь незначительные повреждения, которые были вылечены российскими врачами.

"Сколько Порошенко ни кричал, сколько ни рассказывал, ничего у него не получилось. Это был приступ политической шизофрении, который ничем не закончился", - отметил эксперт.

Рогов добавил, что украинским морякам обещали за провокацию премии и звания, однако по возвращении на родину они не получили ни того ни другого. Более того, некоторые потом признались, что в российском СИЗО у них были лучшие условия, чем в украинских казармах, подчеркнул эксперт.