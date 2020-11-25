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Президенту Украины нужна была кровь: Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Порошенко
25 ноября 2020, 08:05 • 31 • Политика
Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Украины. Порошенко нужна была смерть моряков, но российские погранцы поступили адекватно, и обошлось без жертв, рассказал Владимир Рогов.
Большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Виноградов" прогнал американский эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские воды на 2 км. Два года назад такую же провокацию в Керченском проливе устроила Украина. Терявшему рейтинг президенту Петру Порошенко нужна была кровь украинских моряков, уверен председатель комитета госстроительства Новороссии, лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.
Инцидент, о котором идёт речь, случился 25 ноября 2018 года, всего за несколько месяцев до украинских президентских выборов. Группа украинских военных кораблей, состоящая из двух бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" попыталась пройти через Керченский пролив, нарушив государственную границу России. Однако российские пограничники дали отпор, задержав корабли вместе с провокаторами.
По словам Рогова, украинский президент Порошенко, отдавший приказ направить корабли в российские территориальные воды, прекрасно понимал, чем может закончиться такая авантюра. Более того, он рассчитывал на самый печальный исход.
Однако план украинского президента провалился. Адекватное поведение российской береговой охраны и ФСБ позволило захватить нарушителей без жертв. Украинские моряки получили лишь незначительные повреждения, которые были вылечены российскими врачами.
Рогов добавил, что украинским морякам обещали за провокацию премии и звания, однако по возвращении на родину они не получили ни того ни другого. Более того, некоторые потом признались, что в российском СИЗО у них были лучшие условия, чем в украинских казармах, подчеркнул эксперт.
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