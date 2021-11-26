Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
Главная / Аналитика

Президенту придется ответить за оскорбления верующих

26 ноября 2021, 09:55  •  179 • Аналитика
© AFP 2021 / Thibault Camus
Сегодняшнюю аудиенцию у понтифика Эммануэлю Макрону пришлось практически вымаливать: вся сила французской дипломатии во время недавней римской встречи глав стран и правительств "Двадцатки" была мобилизована, чтобы добиться встречи с папой Франциском.
Макрона принимают не как руководителя государства, а как прихожанина католической церкви, во-первых, и как будущего временного председателя европейского сообщества, во-вторых.
Поэтому встреча вряд ли пойдет по тому сценарию, который готовили в Елисейском дворце.
И вопросы будет задавать папа Франциск, а Макрону придется на них отвечать.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск
Очевидно, что лидеру страны, в которой количество прихожан уменьшается, церковные приходы живут бедно, а кафедральные соборы не имеют порой даже противопожарной сигнализации и страховки на случай бедствия, придется очень непросто.
Второй фактор, который, пусть и не будучи сформулированным, во время аудиенции все равно будет присутствовать, — это свобода богохульства.
Неподобающее поведение в церкви, вроде танцев, не рассматривается как наказуемое деяние, а карикатуры и насмешки над верой, религией и прихожанами есть (согласно французской правовой норме) проявление свободы слова.
Вся история Пятой республики в той части, что относится к католицизму, связана с постоянным, но постепенным уменьшением влияния церкви и церковных иерархов на общественную жизнь.
Хотя — и это стоит обязательно подчеркнуть — все президенты страны, начиная с Шарля де Голля, получили не только католическое школьное образование, они были практикующими верующими. Пусть порой только в юности (Макрон совершал паломничество в Лурд, будучи ребенком, его туда чуть ли не ежегодно возила бабушка).
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год
Но единственный, кто своей веры не стеснялся в зрелом возрасте, был именно де Голль.
В 1941 году в изгнании в Лондоне он произнес фразу, которая стала его политическим кредо: "Я веду сражение за Бога и родину".
Став президентом в тяжелый для страны период, когда та завязла в колониальной войне в Алжире, генерал попросил создать в Елисейском дворце небольшую часовню, в ней он молился, там же для него и его супруги служили и воскресную мессу.
Сменивший после отставки де Голля на посту лидера страны Жорж Помпиду к духовенству относился с почтением, видя в религии и вере духовную опору для нации.
Ситуация изменилась с приходом к власти Валери Жискар д'Эстена, воспитанного в строжайшем соблюдении религиозных обрядов, но решившего, что католицизм сограждан может быть тормозом для социального прогресса.
При д'Эстене в 1974 году во Франции отменили уголовную ответственность за аборты (тюрьма за прерывание беременности грозила и женщине, и врачу, который провел процедуру), с церковью проконсультировались, добившись пусть не согласия, но невмешательства в прохождение законопроекта.
Если необходимость декриминализации абортов под сомнение не ставилась, то постепенный отход церкви от окормления нации уже тогда вызывал вопросы, и не только у тех, кто регулярно приходил к мессе.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
На протяжении всей истории Франции как нации и как государства католическая церковь играла роль одной из несущих конструкций, и, "отжимая" как священников, так и верующих на обочину общественной дискуссии, рисуя их в прессе реакционерами, те, кто формировал смыслы, оказывали нации медвежью услугу — скорее всего, сознательно.
Не имея опоры в вере, которая лежала в основе французской культуры, нравилось это кому-то или нет, общество стало сдавать позицию за позицией.
А отход назад и пренебрежение ценностями в итоге привели к вакууму.
Пустота эта была немедленно нафарширована разнообразными быстросменяющимися идеями. Растерянные граждане не понимали, что хорошо, что плохо, на какие критерии опираться, какие цели в жизни ставить.
Конец 80-х еще как-то прожить удалось, настоящий кризис начался чуть позже, и с того момента каждый, кто занимал кресло президента, пытался национальную идею сформулировать, а национальную доктрину создать: на это тратились силы и деньги, но все впустую.
Наиболее яркая иллюстрация бесплодности усилий — пожар собора Парижской богоматери.
Помимо утраты бесценных сокровищ и дубовой опалубки знаменитой кровли, помимо ужаса от потери одного из главных символов и веры, и нации, и страны, французы обнаружили, что и этот собор, и другие шедевры готики не были застрахованы.
Поскольку эти монументы внесены в реестр национальных памятников, а выплаты страховые для клира и прихожан в этой связи становятся астрономическими, то государство пообещало в случае несчастий и аварий покрыть затраты на возможный ремонт и восстановление.
Но когда приблизительная смета составила около миллиарда евро, в казне этой суммы не оказалось, поэтому пришлось для реставрации главного символа Франции пускать шапку по кругу.
Что может сравниться с таким унижением и нации, и страны, и, конечно, всей католической французской церкви?
Но и на этом несчастья и испытания не закончились: поджог собора в Нанте стал местью нелегала за то, что ему не предоставили статус беженца, а страшное убийство священника в Сент-Этьен-дю-Рувре, совершенное за несколько лет до этого, — террористическим актом устрашения.
А потом в Ницце зарезали прихожан и привратника. Террорист — тоже нелегал. И он тоже целью избрал католический храм.
В происшедшем только очень наивные не хотят видеть сполохи религиозной войны.
Прихожане и священники, которых после подобных драм вездесущая пресса спрашивает, что можно сделать, говорят со смирением, свойственным верующим, о необходимости хотя бы минимальной защиты со стороны государства.
Однако понимая, что надеяться на это бесполезно, приходят в храмы, где молятся о спасении страны, оставленной политиками (не только нынешним президентом, разумеется) на произвол судьбы.
Какие вопросы задаст понтифик Макрону, предсказать сложно, но если за пять месяцев до выборов французский лидер отправился в Ватикан, значит, даже он понимает, что без веры и без поддержки церкви ему (и его предполагаемым соперникам) страну спасти не удастся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





179
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
24 ноября 2021, 08:20
В Европе зимой попробуют жить без электричества
25 ноября 2021, 09:25
Блестящий результат "безумного сдерживания" России и Китая
25 ноября 2021, 20:30
Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
23 ноября 2021, 09:35
В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.