«Президенту и парламенту нужен враг на выборах»: Зеленский назвал правильным решение о роспуске Рады

Владимир Зеленский «поблагодарил» депутатов Верховной рады за то, что они «не пытаются понравиться избирателям», «продолжают прогуливать и «кнопкодавить» и доказывают, что «горячие» слова со стороны населения в их адрес оправданы. По словам президента Украины, парламентарии «пробили дно» и решение об их роспуске было правильным. Кроме того, ранее Зеленский назвал отказ Рады рассматривать его законопроекты «бунтом». Эксперты считают, что противостояние украинского лидера и парламента будет только усиливаться. По оценке политологов, обе стороны пытаются отвлечь внимание избирателей от серьёзной дискуссии о будущем страны.

Президент Украины Владимир Зеленский «поблагодарил» депутатов Верховной рады за то, что те «продолжают пробивать дно». Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, адресованном парламентариям. В своём выступлении Зеленский также оценил уровень поддержки действующего созыва Рады в 4%.

«Уровень поддержки был 4%. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, люди всё видят и всё понимают. 21 июля (дата досрочных выборов в Раду. — RT) они всё оценят обязательно», — сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что деятельность депутатов указывает на правильность его решения распустить парламент.

«Спасибо, что своим «плодотворным» трудом доказываете всем, что решение о роспуске парламента было правильным, — отметил украинский лидер. — Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и «кнопкодавить», доказываете, что те «горячие» слова, которые вам адресуют граждане, заслужены».

По словам президента, отсутствие поддержки предложенных им инициатив в парламенте убедило его в правоте решения о роспуске.

«Что депутаты сделали за это время? Они оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — заключил украинский лидер.

«Вызвать негатив у парламента»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что Зеленский пытается сыграть на общественном мнении, так как население давно разочаровалось в текущем созыве парламента.

«У жителей Украины уже сложилось чёткое понимание, что данная Рада является врагом своего народа, потому что она принимает деструктивные законы. Естественно, Зеленский, участвуя в этом тренде, с учётом того, как сказал наш президент, что он неплохой артист, в ироничной форме высказывается о работе Верховной рады, о том, что она своими действиями всё больше вызывает отторжение у населения. Рада отвечает тем же, не принимая ни одного решения по запросам президента», — объяснил Водолацкий.

С первого дня в должности президента Украины Владимир Зеленский находится в конфронтации с парламентом страны, отметил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

«Фактически в своей инаугурационной речи он объявил войну украинским депутатам, ответив таким образом на критику в свой адрес целого ряда политических деятелей», — сказал политолог.

По его мнению, на стадии предвыборной борьбы подобные выступления Зеленского способны принести ему электоральные очки. Однако, как считает Мезюхо , линия конфронтации на протяжении всего президентского срока положительного результата не даст.

Эксперт полагает, что конфликт Зеленского и Рады будет лишь углубляться, поскольку в этом заинтересованы несколько сторон.

«Зеленскому нужен враг на выборах, а старой украинской политической элите тоже нужен враг. Господин президент Украины подходит под роль этого врага», — заключил Мезюхо.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что Зеленский на пике популярности пытается максимально дистанцироваться от парламента.

«Он максимально пытается вызвать негатив у парламента, в том числе используя те образы, которые должны людей возмутить», — сказал Безпалько в беседе с RT.

В долгосрочной перспективе Зеленскому требуется лояльный парламент и лояльное правительство, подчеркнул Безпалько.

«Большое внимание уделяется подготовке к выборам в парламент. Единственное, к чему Зеленский может апеллировать, обращаясь к населению, — это противостояние с парламентом», — сказал эксперт.

Зеленский против Рады

20 мая на церемонии инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Тогда он отмечал, что это необходимо сделать из-за низкого уровня доверия населения к парламенту текущего созыва и отсутствия правящей коалиции в Раде.

Позднее Зеленский пригласил глав фракций в администрацию президента для предписанных законом консультаций, необходимых в случае досрочного роспуска парламента. По итогам встречи в администрации президента заявили, что все фракции Рады согласились идти на досрочные выборы. Вместе с тем на встрече имели место «споры о конституционности, законности, возможности обжаловать» указ о роспуске, отметили представители Зеленского.

Решение нового президента сочли незаконным несколько крупных украинских политиков, в частности бывший глава государства Пётр Порошенко. Он заявил, что команда Зеленского «начала деятельность с нарушения Конституции».

Также Зеленский предложил созвать внеочередное заседание парламента, чтобы внести изменения в закон о выборах депутатов. Однако 22 мая депутаты отказались рассматривать инициативы главы государства.

В своих законопроектах Зеленский предлагал снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%, а также перейти от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной. Кроме того, он выступал за изменения в процедуре закупок в период избирательной кампании.

Комментируя реакцию Рады на его законопроекты, Зеленский выразил мнение, что таким образом депутаты пытаются продлить свою «политическую жизнь». Позднее представители президента заявили, что он больше не будет подавать свои инициативы на рассмотрение Рады текущего созыва.

При этом в начале июня Зеленский заявил украинским СМИ, что за время работы на посту главы государства подано уже десять законопроектов. Президент констатировал отказ парламента поддержать предложенные инициативы и назвал действия депутатов бунтом.

«Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский президент в интервью телеканалу «1+1».

Отметим, Рада отказалась принять отставку главы МИД страны Павла Климкина, руководителя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. По мнению Мезюхо, конфликт президента с парламентом выгоден обоим государственным институтам.

«И старую украинскую политическую элиту, и команду президента устраивает такое противостояние. Впереди выборы, и всё-таки им надо что-то говорить, кого-то критиковать, в некотором смысле, критикуя друга, они подыгрывают друг другу», — подытожил эксперт.