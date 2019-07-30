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Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве

30 июля 2019, 00:09  •  17 • Политика
Президенту Эстонии посоветовали наказать главу России Владимира Путина за беспорядки в Москве, отозвав приглашение посетить страну.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна отозвать приглашение посетить страну, которое было передано главе России Владимиру Путину. С таким заявлением выступил министр культуры Эстонии Тынис Лукас.
Политик отреагировал на несогласованную с властями Москвы акцию протеста, прошедшую 27 июля, когда правоохранители задержали более 1070 участников беспорядков. Он также считает, что блогера Алексея Навального якобы могли отравить.
"Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", - заявил он в Facebook.
Позднее публикация была удалена, сообщает издание Delfi.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Запад совершил ошибку, решив избрать политику бойкота в отношении России. Комментируя критику в свой адрес из-за встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в апреле в Москве, она отметила, что бойкот является лишь удобным оправданием нежелания западных стран искать компромиссы.

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