Президенту Бразилии Жаиру Больсонаро следует помнить, что он не стоит выше закона

В условиях резкого роста заболеваемости коронавирусом экономика Бразилии находится на грани депрессии, и президент Жаир Больсонаро сталкивается с еще одним кризисом: обвинениями в том, что он вмешивался в уголовные расследования своих союзников, в том числе в отношении своих сыновей. Эти обвинения подорвали имидж Больсонаро как борца с коррупцией. Если будет собрано достаточно доказательств, это может привести страну к импичменту.

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Перспектива импичмента вызывает тревогу не только у бразильцев. Сместив двух из четырех предыдущих избранных президентов, крупнейшая страна Южной Америки находится под угрозой закручивания спирали дисфункции, которая может угрожать региональной стабильности. Тем не менее обвинения против Жаира Больсонаро, наряду с его заигрываниями с авторитаризмом и отказом признать масштабы чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения Бразилии, вызывают вопросы о его профпригодности.

В интересах бразильской демократии законодатели и суды должны настаивать на том, чтобы расследование в отношении президента продолжилось, и чтобы Больсонаро был привлечен к ответственности за свое поведение.

Речь идет о сыновьях Больсонаро - Флавио, Карлосе и Эдуардо, которые находятся под пристальным вниманием полиции, расследующей различные правонарушения, включая предполагаемое отмывание денег, растрату и распространение дезинформации против политических оппонентов. 24 апреля популярный министр юстиции Серхио Моро подал в отставку и обвинил Больсонаро в увольнении главы Федеральной полиции, чтобы установить более лояльную замену, а затем подделал подпись Моро на приказе. Текстовые сообщения и видеозапись заседания кабинета министров якобы показывают, что Больсонаро настаивает на отстранении силовиков, расследующих возможную коррупцию его союзников.

Верховный федеральный суд одобрил новое расследование о том, злоупотреблял ли президент своими полномочиями. Больсонаро настаивает на своей невиновности. Если следователи найдут доказательства неправомерных действий, генеральный прокурор может направить дело в национальный конгресс, который затем должен будет решить, стоит ли отдавать его под суд.

По этому поводу критики и сторонники Больсонаро могут согласиться: на данный момент раздирающий всех процесс импичмента - это последнее, что нужно стране. Темпы распространения инфекции Covid-19 ускоряются, и к августу прогнозируется до 90.000 смертей от коронавируса. Несмотря на стремление Больсонаро вновь открыть экономику, губернаторы штатов и руководители крупнейших городов страны последовали указаниям экспертов в области общественного здравоохранения и приказали жителям оставаться в карантине. Один из страхов заключается в том, что загнанный в угол Больсонаро может сподвигнуть своих последователей на уличные протесты, чтобы удержаться у власти, что может привести к еще большему распространению вируса.

По этим причинам правительственные следователи должны действовать осторожно, но их также следует оградить от давления. Члены конгресса, а также военная верхушка, которую уважает Больсонаро, должны четко заявить о своей поддержке независимости прокуратуры. Когда федеральная полиция или прокуратура обнаруживают соответствующие доказательства, такие как видеозапись заседания кабинета министров, они должны быть обнародованы.

В конечном счете самое лучшее алиби для Больсонаро должно прийти в избирательную урну. Следующие всеобщие выборы в Бразилии состоятся в 2022 году. А до тех пор необходимо, чтобы другие институты страны напоминали президенту, что он не стоит выше закона.