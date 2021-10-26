Президентство Байдена назвали "неожиданной удачей" для России

Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Эксперты обвинили главу США в капитуляции

Политику американского лидера Джо Байдена прокомментировали обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл. Возмущение экспертов вызвало успешное завершение строительства "Северного потока – 2". По мнению авторов статьи, опубликованной в National Interest, Байден не сумел помешать планам России, что по сути является капитуляцией.



Не понравилась экспертам и реакция нашей страны на предложение американцев разместить в Узбекистане или Киргизии войска. Мол, Россия посмела предложить Вашингтону разместить военных США на своих базах в Средней Азии. Это было вторым провалом американского президента. Берман и Гилл подчеркнули, что при предшественнике политика Дональде Трампе такое бы вряд ли произошло, отмечает "Общественная служба новостей".

Авторы статьи пришли к выводу, что, несмотря на жесткую позицию по отношению к Москве, которую Байден обозначил во время предвыборной гонки, в итоге его президентство оказалось "неожиданной удачей" для российской стороны, отмечает URA.RU.

Ранее в губительной для Штатов политике Байдена обвинили эксперты Foreign Affairs. Подробности – в нашем материале.