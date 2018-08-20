Президентское управление: с чем связана новая волна противостояния Трампа и американских СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в том, что новость о сотрудничестве его советника Дона Макгана со спецпрокурором Робертом Мюллером они превратили в историю предательства. По словам Трампа, он лично дал своё согласие на то, чтобы члены его администрации всячески помогали расследованию «российского вмешательства» в выборы 2016 года. По словам экспертов, подобные публикации связаны с попытками американского истеблишмента дискредитировать Трампа за «независимую линию поведения» и «неуправляемость». При этом аналитики уверены, что тема «русского следа» ещё долго будет использоваться во внутриполитической борьбе как противниками главы Белого дома, так и его сторонниками.

Президент Соединённых Штатов вновь обрушился с критикой на американские средства массовой информации. На этот раз Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times за материал о том, что активное сотрудничество советника Белого дома Дона Макгана со спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с расследованием «российского вмешательства» делают из него «крысу».

«Неудачники The New York Times написали сегодня фейковую новость, в которой говорилось, что дача показаний советником Белого дома Доном Макганом делает из него «крысу», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, он дал своё согласие на то, чтобы Макган и все другие сотрудники Белого дома в случае поступления соответствующего запроса в полной мере сотрудничали со спецпрокурором. Более того, подчеркнул Трамп, Белый дом без проблем предоставил Роберту Мюллеру и его команде более миллиона страниц документов.

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type “RAT.” But I allowed him and all others to testify - I didn’t have to. I have nothing to hide...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2018 г.

«Мне нечего скрывать, и я потребовал транспарентности, чтобы эта шарлатанская и отвратительная охота на ведьм приблизилась к концу. Так много жизней было разрушено из-за ничего — маккартизм в его худшем проявлении!» — заявил Трамп.

Американский лидер вновь отметил, что во время президентских выборов 2016 года не было совершено каких-либо противоправных действий с его стороны. При этом он в очередной раз подчеркнул, что спецпрокурор Роберт Мюллер и стоящие за ним силы продолжают игнорировать преступления, совершённые его оппонентами — Хиллари Клинтон и другими представителями Демпартии.

«Провальная The New York Times написала статью, согласно которой складывалось впечатление, что советник Белого дома ПРЕДАЛ президента, тогда как на самом деле всё наоборот — и два фейковых репортёра знали об этом. Вот почему фейковые СМИ стали врагом американского народа», — добавил Трамп.

The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the opposite - & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2018 г.

Причиной столь бурной реакции американского лидера стала публикация NYT, в которой журналисты издания рассказали, что советник Белого дома Дон Макган за последние девять месяцев добровольно разговаривал с Робертом Мюллером по меньшей мере в течение 30 часов. В ходе этих бесед Макган рассказал следствию о реакции президента на ведущееся расследование якобы имевшего место «российского вмешательства» и порочащих команду Трампа связях.

В материале NYT говорится, что для юриста в принципе очень необычно и нетипично столь активное сотрудничество со следствием, которое пристально изучает его клиента. В частности, потому, что Макган мог отказаться от общения с Мюллером, сославшись на адвокатскую тайну. При этом отмечается, что подобное поведение Макгана может отчасти исходить из решение юридической команды Трампа полностью сотрудничать со следствием.

«Неясно, одобряет ли Трамп степень сотрудничества Макгана со спецпрокурором... Фактически Макган изложил, как Трамп пытался взять контроль над расследованием, предоставляя следователям смесь потенциально вредной и полезной для президента информации. Макган уведомил следствие, что он никогда не видел, чтобы Трамп выходил за рамки своих законных полномочий», — пишет NYT.

При этом издание со ссылкой на свои источники отмечает, что Трамп ставит под сомнение лояльность Макгана. В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента и советника «отличные отношения».

Отметим, что в субботу, 18 августа, президент США обрушился с традиционной для себя критикой на американские мейнстрим-медиа, отметив при этом, что он привык к фейковым новостям и не пытается с ними бороться.

«Цензура — очень опасная вещь, и её совершенно невозможно контролировать. Если избавляться от фейковых новостей, то нет ничего более фейкового, чем CNN и MSNBC, но, несмотря на это, я не прошу искоренить их нездоровое поведение. Я привык к нему и смотрю с долей скептицизма, или не смотрю вовсе», — отметил Трамп.

Советники Трампа Дон Макган и Ларри Кудлоу во время заседания в Белом доме

Reuters

© Kevin Lamarque

Припомнить всё

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, связанные с «российским вмешательством» публикации американских СМИ прежде всего вызваны попыткой дискредитировать Дональда Трампа и нанести ущерб его имиджу.

«СМИ — это лишь орудие в руках как демократов, которые пытаются получить реванш за проигрыш, так и в руках транснациональных корпораций, которых Трамп заставляет возвращать производственные мощности обратно в Штаты. Плюс против Трампа та космополитическая элита, которая признаёт Трампа националистом», — отметил политолог-американист.

Собеседник RT добавил, что хозяин Белого дома «плохо управляем», и возникает ощущение, что американский истеблишмент пытается расправиться с теми президентами, которые отстаивают собственную независимую линию поведения, как это было с Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. В то же время американские лидеры, которые сразу встраиваются в истеблишмент (например, Рональд Рейган, Джордж Буш — младший или Барак Обама) становятся «хорошими и управляемыми» президентами.

«Трамп плохо контролируемый, и это вызывает невероятную критику и злобу. Даже не то, что он хочет договориться с «реваншистской» Россией, а собственные личные качества Трампа», — рассказал эксперт.

Он выразил уверенность в том, что «российский след» ещё долгое время будет инструментом внутриполитической борьбы, причём использовать эту тему будут как демократы, так и республиканцы, включая самого Трампа.

В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак согласился с тем, что российская тема надолго поселилась в американском медийном пространстве. Причём это «пламя» будет поддерживаться постоянно, но время от времени вспыхивать ярче — например, перед осенними выборами или когда Трамп объявит о намерении баллотироваться на второй срок.

«Тут ему припомнят всё. Все его недочёты, все ошибки, а таковые были, будут выставлены ему и предъявлены отдельным счётом, но не как президенту, который, допустим, ошибался (любому человеку свойственно ошибаться), а будет разыгрываться, что он это всё делал, именно потому что он действует в интересах России», — заявил политолог.

При этом эксперт в беседе с RT отметил, что эта история и расследование спецпрокурора Мюллера по состоянию на данный момент ничем не угрожает Трампу.

«Там не только до какого-то импичмента.., но даже и предъявить толком что-либо с юридической точки зрения Трампу невозможно. Тем не менее эти разговоры будут продолжаться, создавая негативный информационный фон для Трампа», — добавил Синельников-Оришак.

На этом фоне ведущий Fox News Грег Гатфилд раскритиковал подавляющее большинство американских СМИ за предвзятое отношение и бесконечную критику Дональда Трампа. По его словам, с момента избрания 45-го президента США масс-медиа очень напоминают неисправную автомобильную сигнализацию, единственная задача которой заключается в том, чтобы бесконечно высмеивать лидера страны. И такое поведение прессы приводит к тому, что американское общество стремительно теряет интерес к мнению газет и телевидения, уверен Гатфилд.

Reuters

© Chris Wattie

«После Трампа будут ещё президенты»

Стоит добавить, что последние несколько дней в США не утихает скандал, связанный с тем, что Дональд Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Доступа к конфиденциальным данным в перспективе могут лишиться и другие бывшие главы разведведомств, в связи с чем сам Бреннан обвинил президента в попытке повлиять на свободу слова и таким образом бороться со своими критиками.

Более того, сенатор Марк Уорнер намерен представить на рассмотрение конгресса поправку, запрещающую президенту США отзывать доступ к секретной информации у некоторых бывших чиновников.

Однако встречаются и иные точки зрения. Так, сенатор-республиканец Тим Скотт отверг предположение Бреннана, что Трамп во время предвыборной гонки 2016 года «вступил в сговор» с Россией. По его словам, если бы подтверждения этому существовали, они бы уже давно стали достоянием общественности.

«Если бы существовало хотя бы малейшее доказательство сговора президента с русскими, и у Бреннана было бы это доказательство, то об этом уже знал весь мир», — заявил Скотт в эфире Fox News.

По словам Константина Блохина, происходящее является реакцией американского «глубинного государства» на попытки Трампа бороться с ним. При этом пока сложно предсказать, как будут развиваться события, но перевес пока на стороне истеблишмента.

«Если конгресс вдруг сделает такую штуку (запретить президенту США отзывать доступ к секретной информации. — RT), то... все шпионы мира будут этому только аплодировать. Мне это кажется сомнительным, потому что исполнительная власть — это не только Трамп. И после него будут ещё президенты. Если их связать по рукам, произойдёт сильный перекос в сторону законодательной власти», — отметил Михаил Синельников-Оришак.

Политолог-американист отметил, что конгрессмены регулярно выдвигают множество «бредовых инициатив», однако большинство из них не доходит даже до сената.

«Что касается самого Бреннана, то я читал его интервью в NYT, и он, честно говоря, заставил меня поверить в Россию. Это такой пиар... Целый директор легендарного в нашем сознании ЦРУ (хотя оно таковым не является, и тем не менее у нас овеяно неким флёром всемогущности), говорит, что Россия мощная, технически подготовленная... Если смотреть со стороны, Джон Бреннан сделал великолепный пиар российскому государству. Чем больше они там возятся, как пауки в банке, тем нам лучше», — подытожил эксперт.