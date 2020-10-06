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Президентский беспредел в Одессе: Зеленский снимает с выборов неугодного кандидата в мэры

06 октября 2020, 17:05  •  20 • Украина

Впервые в истории страны президент Украины позвонил с указанием снять с выборов кандидата в мэры Одессы. Об этом пишет в своем блоге политолог Кирилл Молчанов. По его информации речь идёт о ситуации с биткоиновым миллионером Дмитрием Голубовым, которого вчера «дисквалифицировал» и снял с гонки суд.

Иск в суд подал кандидат на пост мэра Морис Ибрагим. Причиной снятия кандидата указывалось то, что деньги в качестве залога были уплачены не «Блоком Дмитрия Голубова», который и выдвинул своего лидера кандидатом, а посторонним лицом - Дмитрием Палпатином. Формальным поводом для судебной аферы послужила якобы неправильно оформленная квитанция об оплате предвыборного залога, неформальным – давление с Банковой.

Напомним, что одессит Голубов ранее был депутатом во фракции Порошенко – БПП, и личным врагом экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. С трибуны Рады Голубов регулярно критиковал Саакашвили, обвиняя того в мошеннических схемах на таможне и коррупции.

Надо признать, что биография у кандидата неоднозначная: о нем заговорили в середине 2000-х, когда Голубов был обвинен в мошенничестве, связанном с подделкой международных платежных банковских карт. К слову, полиция Великобритании считает, что за 2003-2006 годы данная схема «помогла» украсть в разных банках мира более 11 миллионов долларов США. При этом экс - нардепа Голубова называют одним из наиболее громких киберпреступников всех времен. К расследованию даже подключалось американское ФБР, однако неопровержимых доказательств преступлений Голубова найдено не было. А дело замяли два нардепа от Партии регионов, которые взяли Голубова на поруки и внесли 100 тысяч гривен залога. В итоге Голубов через четыре года судебных разбирательств был оправдан. А потом стал помощником народного депутата от Партии регионов Андрея Пинчука. После майдана поменял окраску и примкнул к победителям из партии Порошенко. Однако, связей с экс-регионалами не утратил и даже обсуждал возможность баллотироваться в мэры от ОПЗЖ. Договориться не удалось, однако плечо оппозиции Голубов в Одессе чувствовал, а его блок имел все шансы зайти в горсовет.

Неудивительно, что Голубов стал «костью в горле» у зе-команды. Иски против него подали «слуги народа» якобы из-за проблем с регистрацией. Но реальной причиной была огромная поддержка Голубова в Одессе. По данным соцпоросов, он уверено выходил во второй тур, получив почти 20% поддержки от тех, кто собрался голосовать. Таким образом, рушился план ОП с выходом Филимонова во второй тур и последующего слива выборов в Одессе под нынешнего градоначальника Геннадия Труханова.

«Проблема была в том, что повод для снятия с регистрации Голубова и его партии был уж сильно надуманным. Поэтому, по информации моих источников, Зеленский лично позвонил главе Одесского апелляционного суда и в ультимативной форме потребовал дожимать ситуацию. В противном случае грозился тюрьмой. Позже уже руководство СБУ в Одесской области повторило угрозы судьям при встрече», - поделился инсайдерской информацией политолог Молчанов.

Стоит отметить, что таким наглым образом применять админресурс и влиять на выборы на местах не позволял себе ни один президент. Похоже, Зеленский вживается в роль «зеленого диктатора» - на фоне стремительно падающего рейтинга как партии так и персонально президента.

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