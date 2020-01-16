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Президентские выборы в Молдове ударят по экономике страны

16 января 2020, 04:54  •  37 • Украина
Но премьер-министр уверяет – денег хватит на всё
В среду премьер-министр Молдовы Ион Кику провёл заседание Кабинета министров, после которого глава государства, премьер-министр и спикер парламента выступили на совместной пресс-конференции, рассказав о новых инициативах по модернизации инфраструктуры регионов. Прежде всего, это будет касаться обеспечения населённых пунктов питьевой водой, освещения сельской местности, ликвидации стихийных свалок и завершение газификации молдавских сёл. По словам Иона Кику, правительство приступит к разработке национальных программ по каждой инициативе.
Премьер успокоил молдаван, заверив, что денег в бюджете достаточно для всех выплат – зарплат, пенсий и социальных пособий и даже хватит на проведение парламентских и местных выборов.
Действительно, согласно официальным данным, в 2019 году доходы государственного бюджета выросли на 5 миллиардов леев, из которых 25% – это внешняя финансовая помощь. Но, в то же время, прошедший год показал самую высокую за последнее время инфляцию – 7,5%. А цены на продукты, промтовары и услуги росли небывалыми темпами – овощи подорожали на 20%, а фрукты – в два раза.
Поэтому эксперты не разделяют оптимизма премьер-министра. Совсем недавно и спикер парламента Зинаида Гречаный, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что молдавский экспорт в ЕС снижается с каждым годом.
«К сожалению, динамика товарооборота с ЕС снижается. Согласно статистике, за восемь месяцев 2019 года налицо некоторый спад экспорта из Молдовы. Уровень экспорта молдавских товаров в ЕС сократился в январе-августе 2019 года примерно на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года»,
– рассказала спикер в интервью изданию Eurasia Expert, подчеркнув, что введённые Европой квоты на поставку молдавской сельскохозяйственной продукции явно недостаточны для молдавских предпринимателей. И наметившийся разворот Молдовы на восток пока лишь в небольшой степени может компенсировать это падение.
«Россия за прошедший год сделала для нас ряд послаблений, были аннулированы введённые в 2014 году пошлины на поставки пяти групп молдавских товаров. Это дало возможность отечественным производителям увеличить объёмы экспорта на российский рынок на 11 %. В то же время возможности для наращивания объёмов экспорта в Европу для Молдовы исчерпаны»,
– считает советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова.
Эксперт напоминает, что, по данным Всемирного банка, в прошлом году был самый слабый рост мировой экономики за последние десять лет, и прогноз на год наступивший не внушает оптимизма. Это означает, что вполне вероятно в наступившем году сокращение внешней помощи, иностранных инвестиций и даже денежных переводов из-за рубежа, за счёт которых живёт значительная часть молдавских семей.
А исполнительный директор аналитического центра «Expert-Grup» Адриан Лупушор уверен – грядущие президентские выборы уже сегодня ставят экономику страны под угрозу. Перед выборами правительство может спустить все деньги на инфраструктурные проекты, что будет предвыборным пиаром, который в будущем обернётся инфляцией, ростом цен и задержками зарплат.
Соб. корр. ФСК
На фото. Заседание Кабмина Молдавии, источник – пресс-служба правительства Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

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