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Президентские выборы в Молдове: оппозиционеры ведут к молдомайдану

23 сентября 2020, 11:00  •  90 • Украина
«Оппозиция уверена, что итоги выборов можно будет «переиграть» с помощью улицы, если результат их не устроит»
Молдавская оппозиция добилась своего – исполняющий обязанности главы Высшего совета магистратуры (ВСМ) Молдавии Анатолий Пахопол подал заявление об отставке, не выдержав потока обвинений во всех грехах, на которые не скупились оппозиционные партии Майи Санду и Андрея Нэстасе.
Следующей целью оппозиции стала Центральная избирательная комиссия, которую заранее обвиняют в будущих фальсификациях президентских выборов. Среди обвинений – и открытие избирательных участков на территории России, по мнению оппозиции, это делается с единственной целью – для фальсификации выборов. Ещё одно заявление ЦИК вызвало негодование в стане «проевропейцев» – партиям запретили финансировать кандидатов на президентских выборах. Это так возмутило Майю Санду, что она отправилась с жалобой прямиком к послу Евросоюза в Кишинёве Петеру Михалко.
«Поделилась с послом обеспокоенностью по поводу попытки ЦИК заблокировать финансирование партиями кандидатов на выборах, а также в связи с фальсификацией запросов на предварительную регистрацию для открытия избирательных участков в России, которую ЦИК не хочет аннулировать»,
– отчиталась экс-премьер-министр.
В ответ дипломат заверил, что за проведением выборов будут следить международные наблюдатели, а Евросоюз «будет и дальше поддерживать граждан Молдовы и способствовать укреплению демократии в стране».
Молдавский публицист Сергей Ткач объясняет: ЦИК не запретила, а всего лишь напомнила – партиям по молдавскому законодательству нельзя финансировать предвыборную кампанию кандидатов на пост президента страны, потому что сами партии финансируются государством.
«Простое ознакомление с Кодексом о выборах нам чётко указывает, что партия PAS дезинформирует общество, а также зарубежных партнёров. Майя Санду пытается опять выставить себя в роли главной «жертвы», которую притесняет и ограничивает власть. Она приходит к послу ЕС и плачет ему в жилетку. Но таким образом лидер PAS лишь выставляет себя не в лучшем свете, так как показывает, что отправляясь на выборы, она даже не изучила толком законодательство. И вместо того, чтобы чётко организовать кампанию и добиться победы, приходит с жалобами к «сильным дядям» и просит их наказать «Карабаса-Барабаса». Даже Буратино был умнее»,
– прокомментировал журналист обращение Санду к главе европейской делегации в Молдове.
Но Санду уже не остановить и она готовит очередной митинг протеста против фальсификации президентских выборов при том, что она сама ещё не подала документы на регистрацию и не является официальным кандидатом на этих выборах.
А по мнению политолога и члена исполкома партии «Гражданский кодекс» Зураба Тодуа, в Молдавии готовится белорусский сценарий.
«По мере приближения даты выборов напряжение возрастает, Санду уже заявила, что Додон может выиграть только при помощи фальсификаций, а на улицах Кишинёва появились билборды с выразительным текстом: «Он думает, что и выборы может украсть». При этом правые настроены решительно, считая, что итоги выборов можно будет «переиграть» с помощью улицы, если результат их не устроит. Если учесть весь комплекс геополитических проблем, связавших в единый узел Молдавию (с Приднестровьем и Гагаузией), Украину, Румынию, Венгрию и Болгарию, можно представить к каким потрясениям может привести любая дестабилизация в регионе. У всех этих стран есть потенциальные территориальные претензии друг к другу. Если процесс будет запущен, его не остановят ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва»,
– предупреждает Тодуа.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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