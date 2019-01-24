Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
«Маша и каша» вошли в книгу рекордов Гиннесса (Руслан Осташко)
«Сбросили маски»: почему американские спецслужбы назвали Россию и Китай главными...
Франция намерена вернуть мировой статус французскому языку
Главная / В мире

Президентские выборы в Литве и «российская карта»

24 января 2019, 02:54  •  50 • В мире
Перспективы Литвы без развития хозяйственных отношений с Россией проблематичны
В крупнейшей из балтийских республик Литве всё активнее разворачивается президентская гонка, заключительный этап которой придётся на май. Ещё не все потенциальные кандидаты заявили о своём участии в выборах, но регулярно составляемые рейтинги уже выявили трёх главных фаворитов, вмешаться в финальную борьбу которых едва ли у кого получится. Это формально независимый банкир Гитанас Науседа, поддерживаемый консервативной партией «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» («семейное предприятие» Витаутаса Ландсбергиса и формального партийного лидера, его сына Габриэлюса). Официальный выдвиженец этой группировки – Ингрида Шимоните, а несколько дней назад о готовности участвовать в выборах заявил действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис; подобно Науседе, в партиях он не состоит, но опирается на поддержку правящего Союза крестьян и зелёных Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса.
Президентский дворец в Вильнюсе
С. Сквернялис, И. Шимоните, Г. Науседа
Бывший президент Литвы Роландас Паксас, попытавшийся было, без видимых успехов, в очередной раз заявить о своих амбициях, считает, что многое будет зависеть от того, кого поддержит Даля Грибаускайте.
Д. Грибаускайте подыскивает преемника
По его мнению, её главная цель – привести к власти ставленника партии консерваторов. И хотя Грибаускайте по-прежнему избегает называть фамилию желательного для неё преемника, хорошо известно, что официальным кандидатом партии является Ингрида Шимоните. Этих двух женщин редко можно увидеть вместе: по каким-то соображениям они избегают демонстрировать свою тесную связь. Возможно, это нужно для дистанцирования от тех действий Грибаускайте, с которыми избиратели не вполне согласны – для демонстрации «нового курса», так сказать.
Модель примерно следующая: те, кто продолжают доверять Грибаускайте, уверены, что она бы поддержала Шимоните, а тем, кто хотел бы видеть что-то новое, внушается, что последняя и является его носительницей. Тем не менее литовская пресса называет незамужнюю 44-летнюю Шимоните, бывшего министра финансов, «двойником Грибаускайте» десятилетней давности.
Лидером опросов пока является бывший советник президента SEB Bank Гитанас Науседа. Он позиционирует себя как беспартийный технократ-интеллектуал, что импонирует многим литовцам, уставшим от фракционных дрязг. Однако по сути, считают эксперты, Науседа является «резервным кандидатом» консерваторов на случай, если «наследие Грибаускайте» сыграет злую шутку с Шимоните. По опросам конца 2018 года, за Науседу готовы проголосовать 23% респондентов, за Шимоните – около 18%, (у неё самая быстрая динамика прироста).
Третьим в рейтинге идёт премьер-министр Саулюс Сквернялис, хотя его кандидатуру должен утвердить съезд СКЗЛ. За Сквернялиса ещё за несколько месяцев до выдвижения его кандидатуры готовы были проголосовать около 13%. Предполагают, что он в состоянии перетянуть часть голосов Науседы и по крайней мере выйти во второй тур. Более харизматичной и сильной политической фигурой является лидер данной партии Р. Карбаускис, но против него правыми уже давно разыгрывается антироссийская карта, из-за которой он вынужден оставаться в тени. Карбаускису, в частности, вменяются в вину сотрудничество принадлежащего ему крупного аграрного бизнеса с Россией и якобы вынашиваемые им тайные планы развернуть Литву в сторону Москвы.
С. Сквернялис и лидер партии СКЗЛ Р. Карбаускис
При этом игнорируется то, что его предприятия поддерживают деловые связи главным образом не с Россией, а с Белоруссией. А доказательства «доступа в Кремль» Р. Карбаускиса и вовсе смехотворны: например, то, что его младший брат Миндаугас в числе выдающихся литовских режиссеров работает в Москве. Он является художественным руководителем театра им. В.В. Маяковского. То, что М. Карбаускис, как мало кто сделал для продвижения литовской культуры в мире, поставив на сцене своего театра уже три пьесы современного драматурга Марюса Ивашкявичуса, литовских националистов мало волнует.
Впрочем, и Ивашкявичус, лауреат национальных премий, с некоторых пор не в чести у правых. После того как в романе «Зелёные» он критически взглянул на деятельность «лесных братьев», этих «священных коров» литовской политики, Ивашкявичуса обвиняют едва ли не в измене. Недовольны правые и его призывами к покаянию за истребление литовских евреев.
Мирные жители Сирии погибли в результате атаки международной коалиции - СМИ
Марюс Ивашкявичус
Кстати, Карбаускис-старший такие взгляды не разделяет и участвует в прославлении памяти «лесных братьев», в частности их бывшего командира Ястреба – Ванагаса. Однако вполне по-советски факт «сомнительных родственных связей» Р. Карбаускиса для многих налицо, и приходится с этим считаться. Правящая партия и её кандидат в долгу не остаются, пытаясь перехватить развязанную против них кампанию. Они со своей стороны обвиняют своих противников из консервативно-националистического лагеря в закулисных связях с Россией. Сквернялис, например, публично призвал спецслужбы Литвы расследовать «информацию» об отношениях «консерваторов с Кремлём». Основанием было довольно странное подозрение в том, будто забастовка педагогов в конце прошлого года, которую поддержали оппозиционные консерваторы, была «проведением политики Кремля». Хотя СО-ХДЛ – самая активная антироссийская партия Литвы, не говоря уже о том, что непонятно, к чему всё это Москве. Разумеется, Сквернялису не очень-то и поверили. Тем более что он непоследователен и признал, что «громко заявлять о связях консерваторов с Кремлем» могло быть и ошибкой. В интервью LRT политик отметил, что результаты, полученные спецслужбами, имеют ограниченное пользование и огласить их он не может. Лидер СО – ХДЛ Г. Ландсбергис сообщил, что партия планирует обратиться в Главную избирательную комиссию с требованием оценить поведение Сквернялиса.
«Бандгруппы численностью 150—200 боевиков»: правительственные войска Сирии отразили атаку террористов в Идлибе
В целом тема России в литовских президентских выборах будет и дальше эксплуатироваться представителями всех партий с ритуальным выражением неприязни к русскому соседу. Только интересы Литвы и её народа тут ни при чём. Искусственное обрезание связей между двумя странами не привело ни к чему хорошему, а для Литвы негативный эффект из-за прекращения транзита через её территорию будет только нарастать.
Пока шансы выдвиженцев «старого лиса» Ландсбергиса, стоящего за СО-ХДЛ, кажутся предпочтительнее. Сквернялису же как главе правительства предстоит набирать очки за счёт реальных экономических достижений, а не попыток разыграть антироссийскую тему. На этом поле ему соперников не победить. Любая серьёзная дискуссия о перспективах Литвы приведёт к тому, что её «рывок в будущее» без развития хозяйственных отношений с Россией весьма проблематичен.
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

50
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 18:39
«Красная тряпка в политической игре»: как конгресс пытается предотвратить возможный выход США из НАТО
23 января 2019, 12:24
Израиль бомбит сирийцев, прикрываясь "угрозой" от Ирана и "Хезболлах"
23 января 2019, 12:20
«Бандгруппы численностью 150—200 боевиков»: правительственные войска Сирии отразили атаку террористов в Идлибе
Загрузка...
23 января 2019, 12:24
Автор "Взросления" Рассел Бейкер скончался в США на 94-м году жизни
24 января 2019, 02:54
"Шрам оккупации на лице Риги": Латвийский банкир предложил снести здание Академии наук Латвии
23 января 2019, 23:39
«Сбросили маски»: почему американские спецслужбы назвали Россию и Китай главными противниками США
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 16:54
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
17 января 2019, 13:39
Япония протестует из-за проверки российскими пограничниками рыбаков у Курильских островов
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
17 января 2019, 15:09
Дембелям вход в соцсети заказан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.