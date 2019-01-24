Президентские выборы в Литве и «российская карта»

Перспективы Литвы без развития хозяйственных отношений с Россией проблематичны

В крупнейшей из балтийских республик Литве всё активнее разворачивается президентская гонка, заключительный этап которой придётся на май. Ещё не все потенциальные кандидаты заявили о своём участии в выборах, но регулярно составляемые рейтинги уже выявили трёх главных фаворитов, вмешаться в финальную борьбу которых едва ли у кого получится. Это формально независимый банкир Гитанас Науседа, поддерживаемый консервативной партией «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» («семейное предприятие» Витаутаса Ландсбергиса и формального партийного лидера, его сына Габриэлюса). Официальный выдвиженец этой группировки – Ингрида Шимоните, а несколько дней назад о готовности участвовать в выборах заявил действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис; подобно Науседе, в партиях он не состоит, но опирается на поддержку правящего Союза крестьян и зелёных Литвы (СКЗЛ) Рамунаса Карбаускиса.

Президентский дворец в Вильнюсе

С. Сквернялис, И. Шимоните, Г. Науседа

Бывший президент Литвы Роландас Паксас, попытавшийся было, без видимых успехов, в очередной раз заявить о своих амбициях, считает, что многое будет зависеть от того, кого поддержит Даля Грибаускайте.

Д. Грибаускайте подыскивает преемника

По его мнению, её главная цель – привести к власти ставленника партии консерваторов. И хотя Грибаускайте по-прежнему избегает называть фамилию желательного для неё преемника, хорошо известно, что официальным кандидатом партии является Ингрида Шимоните. Этих двух женщин редко можно увидеть вместе: по каким-то соображениям они избегают демонстрировать свою тесную связь. Возможно, это нужно для дистанцирования от тех действий Грибаускайте, с которыми избиратели не вполне согласны – для демонстрации «нового курса», так сказать.

Модель примерно следующая: те, кто продолжают доверять Грибаускайте, уверены, что она бы поддержала Шимоните, а тем, кто хотел бы видеть что-то новое, внушается, что последняя и является его носительницей. Тем не менее литовская пресса называет незамужнюю 44-летнюю Шимоните, бывшего министра финансов, «двойником Грибаускайте» десятилетней давности.

Лидером опросов пока является бывший советник президента SEB Bank Гитанас Науседа. Он позиционирует себя как беспартийный технократ-интеллектуал, что импонирует многим литовцам, уставшим от фракционных дрязг. Однако по сути, считают эксперты, Науседа является «резервным кандидатом» консерваторов на случай, если «наследие Грибаускайте» сыграет злую шутку с Шимоните. По опросам конца 2018 года, за Науседу готовы проголосовать 23% респондентов, за Шимоните – около 18%, (у неё самая быстрая динамика прироста).

Третьим в рейтинге идёт премьер-министр Саулюс Сквернялис, хотя его кандидатуру должен утвердить съезд СКЗЛ. За Сквернялиса ещё за несколько месяцев до выдвижения его кандидатуры готовы были проголосовать около 13%. Предполагают, что он в состоянии перетянуть часть голосов Науседы и по крайней мере выйти во второй тур. Более харизматичной и сильной политической фигурой является лидер данной партии Р. Карбаускис, но против него правыми уже давно разыгрывается антироссийская карта, из-за которой он вынужден оставаться в тени. Карбаускису, в частности, вменяются в вину сотрудничество принадлежащего ему крупного аграрного бизнеса с Россией и якобы вынашиваемые им тайные планы развернуть Литву в сторону Москвы.

С. Сквернялис и лидер партии СКЗЛ Р. Карбаускис

При этом игнорируется то, что его предприятия поддерживают деловые связи главным образом не с Россией, а с Белоруссией. А доказательства «доступа в Кремль» Р. Карбаускиса и вовсе смехотворны: например, то, что его младший брат Миндаугас в числе выдающихся литовских режиссеров работает в Москве. Он является художественным руководителем театра им. В.В. Маяковского. То, что М. Карбаускис, как мало кто сделал для продвижения литовской культуры в мире, поставив на сцене своего театра уже три пьесы современного драматурга Марюса Ивашкявичуса, литовских националистов мало волнует.

Впрочем, и Ивашкявичус, лауреат национальных премий, с некоторых пор не в чести у правых. После того как в романе «Зелёные» он критически взглянул на деятельность «лесных братьев», этих «священных коров» литовской политики, Ивашкявичуса обвиняют едва ли не в измене. Недовольны правые и его призывами к покаянию за истребление литовских евреев.

Марюс Ивашкявичус

Кстати, Карбаускис-старший такие взгляды не разделяет и участвует в прославлении памяти «лесных братьев», в частности их бывшего командира Ястреба – Ванагаса. Однако вполне по-советски факт «сомнительных родственных связей» Р. Карбаускиса для многих налицо, и приходится с этим считаться. Правящая партия и её кандидат в долгу не остаются, пытаясь перехватить развязанную против них кампанию. Они со своей стороны обвиняют своих противников из консервативно-националистического лагеря в закулисных связях с Россией. Сквернялис, например, публично призвал спецслужбы Литвы расследовать «информацию» об отношениях «консерваторов с Кремлём». Основанием было довольно странное подозрение в том, будто забастовка педагогов в конце прошлого года, которую поддержали оппозиционные консерваторы, была «проведением политики Кремля». Хотя СО-ХДЛ – самая активная антироссийская партия Литвы, не говоря уже о том, что непонятно, к чему всё это Москве. Разумеется, Сквернялису не очень-то и поверили. Тем более что он непоследователен и признал, что «громко заявлять о связях консерваторов с Кремлем» могло быть и ошибкой. В интервью LRT политик отметил, что результаты, полученные спецслужбами, имеют ограниченное пользование и огласить их он не может. Лидер СО – ХДЛ Г. Ландсбергис сообщил, что партия планирует обратиться в Главную избирательную комиссию с требованием оценить поведение Сквернялиса.

В целом тема России в литовских президентских выборах будет и дальше эксплуатироваться представителями всех партий с ритуальным выражением неприязни к русскому соседу. Только интересы Литвы и её народа тут ни при чём. Искусственное обрезание связей между двумя странами не привело ни к чему хорошему, а для Литвы негативный эффект из-за прекращения транзита через её территорию будет только нарастать.