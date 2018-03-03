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Президентские выборы в Армении: Саркисян заменил и дополнил Саргсяна

03 марта 2018, 02:54  •  96 • В мире
Президентом Армении тайным голосованием депутатов парламента избран в пятницу единственный кандидат на этот пост - ученый, дипломат с самыми широкими международными связями, бизнесмен и экс-премьер Армен Саркисян. Однако уходящий президент Серж Саргсян остается в большой политике
Президентские выборы в Армении, несмотря на их формальность и по сути технический характер, оказались уникальными, так как оставили после себя стране сразу двух сильных лидеров - избранного президентом Армена Саркисяна, имеющего серьезные международные связи, и уходящего с этого поста, но не из армянской политики Сержа Саргсяна, которому прочат пост премьер-министра уже в апреле этого года. За единственного кандидата в президенты проголосовали 90 парламентариев, против – 10, один бюллетень был признан недействительным. Что ж, весьма неплохой результат. Впрочем, он был ожидаемым, так как выдвиженца правящих Республиканской партии Армении и левонационалистической партии "Дашнакцутюн" поддержала и вторая по численности фракция в парламенте правоцентристского блока "Царукян".
Саркисян стал четвертым президентом новой Армении, но при этом первым, избранным депутатами, а не путем всенародного голосования. Это обусловлено положениями конституционной реформы, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления. Этой весной данный переход будет завершен. Главным лицом в стране станет отныне не президент, наделенный ограниченными представительскими функциями, а премьер. Поэтому на первый взгляд кажется, что в Армении по сути ничего и не поменяется. Просто Серж Саргсян, которого прочат на этот пост, пересядет, скорее всего, в новое кресло, и только.
Так ли это?
Разумеется, нет. Армения с Саркисяном в качестве президента, с его огромным международным опытом и связями – в дополнение к нынешнему сильному лидеру Саргсяну, альтернативы которому на новом премьерском посту не просматривается - получит такой международный вес и влияние, которых у неё еще не было никогда.
Главная задача нового президента
64-летний Саркисян поблагодарил всех депутатов, заверив, что "вложит свои знания, многолетний опыт и всю энергию в полноценное выполнение обязанностей президента Республики Армения" и служение гражданам страны. Он попросил о поддержке сограждан "в грядущих важных победах всего армянского народа в Армении, в Нагорном Карабахе и в зарубежной армянской диаспоре".
Нового президента Армена Саркисяна очень хорошо знают в Европе, и для Армении это большой плюс. Фото: www.globallookpress.com
Новый президент – ученый-физик, математик, преподававший еще в советские времена в Кембридже и Лондонском университете, бизнесмен, долго проживший в Европе, прежде всего в качестве посла в Британии, Бельгии, при ЕС, в Нидерландах, Ватикане и Люксембурге. Некоторое время он занимал и пост премьер-министра Армении. Саркисян, успевший побывать в 2002-2011 годах британским подданным, обещает бороться с социальным неравенством и коррупцией, что будет очень непросто, содействовать развитию образования и укреплению связей с диаспорой - тут шансов больше.
Однако главная задача, стоящая перед Саркисяном, поддерживающим хорошие личные отношения со многими сильными мира сего, будет, похоже, другая. Столь важная, что справиться с ней может только он. А именно - обеспечивать на президентском посту благоприятное отношение к Армении, связи которой с Россией настолько прочны и безальтернативны, что им ничего не может угрожать, и со стороны Запада. Прежде всего, Европы, с которой у Еревана, несмотря на нерешенный карабахский конфликт и в условиях отказа ЕС применить к Армении тупиковую украинскую модель (или-или), налаживается партнерство. По свидетельству армянской печати, были у нового президента серьезные бизнес-интересы и в странах СНГ, в том числе в России. В 2002 году Саркисян основал ежегодный Евразийский медиа-форум в Астане.
США захотели наносить удары из космоса
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Всё было сделано вовремя
Укрепление института власти в Армении произошло исключительно вовремя. Международная ситуация резко обостряется: США объявили, фактически, всему миру, прежде всего, Китаю и ЕС, экономическую войну. Пресловутая "трансатлантическая солидарность" между США и ЕС рухнула, теперь эти две части западного мира – каждый за себя. Российско-американские отношения "пробили дно", и это, увы, не предел. В мире раскручивается гонка вооружений. Растет напряженность на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.
Армения по-прежнему находится в геополитическом капкане, и давно бы погибла, если бы не Россия. С одной стороны, существует "замороженный" карабахский конфликт – российские предложения к Еревану и Баку завершить его, проведя территориальное размежевание в Карабахе, на который имеют справедливые претензии обе стороны, не приемлемы общественности как Армении, так и Азербайджана. Эти страны за десятилетия конфликта научились смертельно ненавидеть друг друга.
Тактика Баку откусывать периодически и по чуть-чуть от захваченных армянами с запасом территорий пока работает, но скоро упрется в полномасштабную войну. Буквально накануне президентских выборов Ереван аннулировал протоколы об установлении дипломатических отношений с Турцией, своим главным и самым опасным экзистенциальным врагом, заключенные в 2009 году, сославшись на их неисполнение турецкой стороной.
"Турция, нарушив принятую международную практику и обязательства, взятые перед международным сообществом, грубым образом не ратифицировала протоколы, выдвинув предварительные условия, не имеющие с ними никакой связи", - заявил уходящий президент Саргсян. Он указал, что пока позиция Анкары не изменится, "будем развиваться так, как развивались, не имея дипломатических отношений с Турцией".
Без бескорыстной поддержки России Армения никогда бы не смогла восстановить свою древнюю государственность. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В этих условиях Армения продолжает участие в интеграционных процессах в СНГ с большой выгодой - в том числе экономической - для себя. Она может не беспокоиться за свой турецкий тыл, который надежно прикрывают российские пограничники и объединенная группировка российских и армянских войск. В Гюмри действует 102-я российская военная база, на которой базируется российская авиация и комплексы ПВО. Если бы это были американские войска или европейские, ни о какой независимости Еревана речь бы не шла.
Принципиальное отличие политики России от Запада заключается в том, что Москва не требует от своих партнеров, чтобы они дружили только с ней, и не наказывает их, если те хотят установить и поддерживать хорошие отношения и с другими странами, в том числе теми, у которых есть противоречия с Россией. Поэтому появление в кресле президента Армении имеющего самые тесные связи в Европе политика тут ничего не меняет. И если ему удастся укрепить позиции своей страны и облегчить её жизнь, за армян можно будет только порадоваться.
Латышев Сергей

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