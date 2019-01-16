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Президентские тайны
16 января 2019, 16:54 • 94 • Карикатуры
Американские конгрессмены жалуются, что Дональд Трамп не делится подробностями встреч с Владимиром Путиным, и намерены провести специальные слушания на эту тему.
© Виталий Подвицкий
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