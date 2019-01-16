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Президентские тайны

16 января 2019, 16:54  •  94 • Карикатуры

Американские конгрессмены жалуются, что Дональд Трамп не делится подробностями встреч с Владимиром Путиным, и намерены провести специальные слушания на эту тему.

© Виталий Подвицкий

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