|
Президентские гранты пошли в глубинку
01 июня 2018, 12:24 • 45 • В России
31 мая прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко отметил рост качества заявок, поступивших на конкурс в 2018 году.
БОЛЕЕ ВОСЬМИ МИЛЛИАРДОВ
- Качество заявок растет, участники конкурса понимают, что экспертиза проектов, претендующих на гранты будет профессиональной, достаточно жесткой, - пояснил во время Сергей Кириенко.
Во время выступления перед участниками заседания, среди которых присутствовали кардиохирург Леонид Бокерия, ректор МГУ Виктор Садовничий, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и другие широко известные в России люди, Сергей Кириенко сообщил, что в прошлом году его «бомбардировали» звонками с просьбами обратить внимание на тот или иной проект. Затем эта практика стала сокращаться, в этом году такого «не было ни разу».
- Сейчас участники конкурса понимают, что процедура отбора проектов будет абсолютно прозрачной, - уверен Сергей Кириенко.
Напомним, конкурсы по предоставлению господдержки некоммерческих организаций (НКО), участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. В 2017 году власти провели «перезагрузку» проекта: учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. По установленным правилам, каждая заявка, поступившая в фонд, оценивается не менее чем двумя экспертами по 10 критериям. По итогам двух конкурсов 2017 года поддержку получили 3213 проектов НКО на 6,65 млрд рублей.
В 2018 году грантовый фонд двух конкурсов 2018 года составляет более 8 млрд рублей. По итогам первого конкурса из 9175 представленных проектов гранты получат 1551 НКО. Это намного больше, чем 970 проектов, которые победили в первом конкурсе в 2017 году.
- При этом почти 2700 проектов продолжаются, - сообщил результаты двух прошлогодних конкурсов председатель объединенного экспертного совета, зампредседателя – член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач.
ЧИСЛО ЗАЯВОК ВЫРОСЛО НА 40 ПРОЦЕНТОВ
- Судя по активности участников, решения, которые мы с вами принимали, оказались правильными. У нас растет активность участников, - констатировал Сергей Кириенко. - В частности, на первый конкурс 2018 года поступило на 40% больше заявок, чем в аналогичный период 2017 года. У нас сейчас 9175 проектов.
Политик напомнил, что в прошлом году правила конкурса прописали так, чтобы в нем не побеждали одни и те же НКО и постоянно происходил приток новых участников.
- В результате 2759 НКО, 36% от всех подавших заявку, ранее никогда ее не подавали, - рассказал эксперт. - Это здорово, это показывает повышение привлекательности и уровень доверия.
В данное время конкурс проводится по 13 направлениям деятельности НКО, причем одно из них - выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства для граждан РФ в возрасте от 6 до 35 лет - появилось в этом году. Заявки оценивали 681 эксперт, которые провели 19,3 тыс. экспертиз. По статистике, самыми популярными направлениями стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (15,8%); поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (13,7%); социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (12,4%).
Прием заявок на второй конкурс в 2018 году начнется 16 июля и завершится 10 сентября. Планируется, что победители будут объявлены 1 ноября 2018 года.
ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Конкурс президентских грантов все больше влияет на жизнь российской глубинки. Число НКО - победителей конкурса президентских грантов из отдаленных регионов РФ в этом году оказалось рекордным и составило 87% от общего числа организаций, выигравших гранты.
- Важнейшая вещь, на мой взгляд, при всем уважении к НКО, которые работают в Москве и Санкт-Петербурге, нам казалось очень важным построить систему конкурса так, чтобы большее количество победителей было из малых населенных пунктов, из дальних регионов РФ, - уточнил Сергей Кириенко.
Политик обратил внимание, что эта доля растет и сейчас она впервые достигла 87%". Причем, что «очень прилично (в 2,5 раза) выросла доля проектов из малых поселков и деревень».
Причем, в данное время Фонд президентских грантов планирует открыть отделение в Новосибирске, чтобы отслеживать и оказывать поддержку проектам НКО в Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь в начале мая провели первый межокружной форум социальных и культурных проектов.
- Там коллегам сложнее, они подальше от Москвы, поэтому специально был проведен форум для обмена лучшими практиками, для обучения тому, как работать с подачей заявок на гранты, - пояснил Сергей Кириенко. - Фондом сейчас подготовлено решение том, чтобы в Новосибирске открыть отделение фонда, которое бы занималось мониторингом и оказанием поддержки проектам Сибири и Дальнего Востока. Это было бы правильно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 мая 2018, 23:09
|
31 мая 2018, 11:54
|
30 мая 2018, 06:54
|
31 мая 2018, 08:54
|
29 мая 2018, 08:09
|
27 мая 2018, 23:39
|
29 мая 2018, 04:54