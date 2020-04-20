Президентская изоляция: Где Путин встретит Пасху?

В храм на Пасхальное богослужение президент России Владимир Путин не пойдёт. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но традиционный обмен поздравлениями с Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси Кириллом будет.

В Кремле напомнили про то, что Владимир Путин сейчас находится в самоизоляции в государственной резиденции в Ново-Огарёве. Там он и живёт, и работает. Там же, дома в резиденции, он и встретит Светлую Пасху.

Однако в небольшую часовню, расположенную на территории президентской резиденции, всё же пойдёт, поставит свечку.

"В храм президент не пойдёт и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции", - цитирует ТАСС слова Пескова.