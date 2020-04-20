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Президентская изоляция: Где Путин встретит Пасху?
20 апреля 2020, 03:10 • 61 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин не будет встречать Светлую Пасху в храме. В Кремле напомнили о том, что глава государства находится в самоизоляции в Ново-Огарёве.
В храм на Пасхальное богослужение президент России Владимир Путин не пойдёт. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но традиционный обмен поздравлениями с Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси Кириллом будет.
В Кремле напомнили про то, что Владимир Путин сейчас находится в самоизоляции в государственной резиденции в Ново-Огарёве. Там он и живёт, и работает. Там же, дома в резиденции, он и встретит Светлую Пасху.
Однако в небольшую часовню, расположенную на территории президентской резиденции, всё же пойдёт, поставит свечку.
"В храм президент не пойдёт и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции", - цитирует ТАСС слова Пескова.
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