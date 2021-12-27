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Президентом Украины пытались сделать Верку Сердючку. Мария Захарова оценила: "Падёж частиц?"

27 декабря 2021, 15:00  •  153 • Политика
Звучит фантастически, но это действительно произнесли вслух. Алеся Бацман заявила, что президентом Украины пытались сделать Верку Сердючку, точнее актёра, воплощающего этот образ, Андрея Данилко. Мария Захарова отреагировала на сказанное: "Падёж частиц?"
Журналистка и телеведущая Алеся Бацман - супруга украинского журналиста Дмитрия Гордона, в одном из последних выступлений заявила, что вместо Владимира Зеленского президентом Украины мог бы стать актёр Андрей Данилко. Широкому зрителю Данилко известен как Верка Сердючка...
Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он действительно тогда пошёл в президенты,
- сказала Бацман.
Дмитрий Гордон в том же эфире добавил: "Если бы он (Данилко. - Ред.) захотел, а он не захотел".
Бацман в продолжение уточнила, что Данилко очень уговаривали. Якобы приходили из разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги, но, к чести Андрея, он сказал: "Я хочу сохранить себя".
"Собственно говоря, то, что не удалось Владимиру Зеленскому", - подытожила Бацман.
На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём личном телеграм-канале она опубликовала видео с коротким комментарием:
Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падёж частиц?

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