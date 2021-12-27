|
Президентом Украины пытались сделать Верку Сердючку. Мария Захарова оценила: "Падёж частиц?"
27 декабря 2021, 15:00 • 153 • Политика
Звучит фантастически, но это действительно произнесли вслух. Алеся Бацман заявила, что президентом Украины пытались сделать Верку Сердючку, точнее актёра, воплощающего этот образ, Андрея Данилко. Мария Захарова отреагировала на сказанное: "Падёж частиц?"
Журналистка и телеведущая Алеся Бацман - супруга украинского журналиста Дмитрия Гордона, в одном из последних выступлений заявила, что вместо Владимира Зеленского президентом Украины мог бы стать актёр Андрей Данилко. Широкому зрителю Данилко известен как Верка Сердючка...
- сказала Бацман.
Дмитрий Гордон в том же эфире добавил: "Если бы он (Данилко. - Ред.) захотел, а он не захотел".
Бацман в продолжение уточнила, что Данилко очень уговаривали. Якобы приходили из разных сил, от разных партий, сулили очень большие деньги, но, к чести Андрея, он сказал: "Я хочу сохранить себя".
"Собственно говоря, то, что не удалось Владимиру Зеленскому", - подытожила Бацман.
На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём личном телеграм-канале она опубликовала видео с коротким комментарием:
Подпишитесь на нас
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2021, 10:30
|
26 декабря 2021, 12:45
|
24 декабря 2021, 15:15
|
25 декабря 2021, 08:10
|
26 декабря 2021, 05:10
|
22 декабря 2021, 06:05
|
22 декабря 2021, 11:55