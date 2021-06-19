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Президентом Ирана выбран судья

19 июня 2021, 13:15  •  146 • Политика
В Иране озвучили предварительные итоги выборов президента страны. По данным главы штаба по проведению выборов Джамаля Орфа, наибольшее число голосов (17,8 млн) набрал председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.
Для 60-летнего председателя Верховного суда Эбрахима Раиси это была уже вторая попытка занять пост президента Ирана. Первая провалилась в 2017 году, когда он уступил Хасану Роухани. Тот, напомним, по сути был переизбран на второй срок.
Через два года после поражения на выборах Раиси занял должность верховного судьи, а раннее успел поработать в должности генерального прокурора и заместителя верховного судьи.
Победу Раиси прочили большинство экспертов, отмечая два факта: во-первых, судья по своим политическим взглядам консерватор; во-вторых, обращали внимание на поддержку верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Некоторые даже намекали на Раиси как на возможного преемника 82-летнего аятоллы.
По информации главы штаба по проведению выборов Джамаля Орфа, в общей сложности в выборах президента Ирана, которые продлились на этот раз 19 часов, приняло участие 28,6 млн граждан. Из них 17,8 млн голосов было отдано за Эбрахима Раиси. Это первые результаты голосования.
Остальные соперники судьи набрали в разы меньше голосов среди населения в свою поддержку. Так, у секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи чуть больше 3,3 млн голосов избирателей, а у экс-главы Центробанка страны Абдольнасера Хеммати - свыше 2,4 млн. Зампредседателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми получил только около миллиона голосов избирателей.

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