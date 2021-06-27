Президента Зеленского публично предлагают свергнуть

На Украине очередной скандал: 25 июня на телеканале 1+1 в программе «VIP с Натальей Мосийчук» Зеленский сообщил, что лично передал информацию Александру Лукашенко о прилетевших в Минск «вагнеровцах», назвав операцию спецслужб Украины по захвату россиян «идеей других стран».

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось… Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран… Когда вагнеровцы были на территории Белоруссии, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях... Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и это была последняя наша беседа», – заявил украинский президент.

Итак, Зеленский признал, что украинские спецслужбы готовили операцию по похищению людей совместно с церэушниками, что он лично передал информацию белорусскому президенту, сорвав «лучшую операцию украинских служб за их историю».

Теперь национал-радикалы пытаются использовать эту историю для удара по Зеленскому, вплоть до импичмента. Находящееся по крышей ЦРУ агентство Bellingcat и его редактор Христо Грозев еще в марте грозились показом фильма-расследования о срыве операции. Напомним, что по информации порохоботов летом 2020 года в ходе совместной операции украинских и американских спецслужб группу вагнеровцев хотели отправить рейсом Минск – Стамбул, затем обманом посадить самолет в Киеве и арестовать бойцов ЧВК. Однако при посадке в Минске россиян арестовали, а после выдали Москве.

Порошенковская «Европейская солидарность и «Демократична сокира» сразу заговорили о том, что люди из окружения Зеленского совершили акт предательства. До сих пор Зеленскому удавалось оттягивать показ фильма-расследования, причем советник Зеленского Михаил Подоляк уже заявил, что «другие страны», о которых говорил президент как об организаторах «операции», это не США, а… Россия, заинтересованная в дестабилизации Украины. Потом в офисе президента сообщили, что слова Зеленского переврали…

В этой путанице порохоботы закусили удила. Глава «Демократичной сокиры Юрий Гудименко заявил, что президент наговорил на 111-ю статью УК «Госизмена», признав, что это он сорвал совместную спецоперацию спецслужб Украины и спецслужб стран НАТО, «слил секретную информацию о пребывании российских военных преступников (т. н. вагнеровцев) тирану и единственному открытому геополитическом союзнику Путина в Европе – Александру Лукашенко». Теперь Гудименко собирает 28 июня национал-патриотов, чтобы выступить против Зеленского: «Мы посмотрим, сколько нас – тех, кто понимает, что там, на Банковой, сидит враг. Тех, кто понимает, что Зеленский – предатель. Тех, кто готов выйти на улицу и показать, что он – против. И пусть нас будет много. От этого зависит все».

В Киеве не первый раз раздаются громкие призывы к свержению режима и расправе над президентом. В уголовном порядке преследуются и осуждаются сотни граждан, которых самостийная власть именует «сепарами» и «ватниками». Сажают в тюрьмы даже не за призывы свергнуть режим, а всего лишь за репосты российских интернет-сайтов. Однако порошенковцев или членов «Демократичной сокиры», грозящих совершить переворот и вздернуть Зеленского на первом же каштане на Банковой, власти не трогают. Наверное, берегут. Ещё бы: эти – свои.