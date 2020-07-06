Президента Татарстана могут сослать послом в Анкару

Рустам Минниханов, похоже, обыграл сам себя. В общем-то, никто не был против того, чтобы он переизбрался в третий раз, ни в Москве, ни в Казани – даром что Конституция Татарстана это запрещает. Но начав свою партию с Анкарой три года назад, Минниханов настолько в ней преуспел, что сегодня лучшего посла в Турции, пожалуй, и не найти.

После гибели Андрея Карлова от пуль террориста в Анкаре у наших дипломатов как-то не очень клеится. Преемник Карлова Алексей Ерхов слишком часто в последнее время заявляет о поступающих в его адрес угрозах – у дипломатов так, вообще-то, не принято. По всей видимости, Ерхов засиделся в Турции, он там больше 10 лет. А отношения с турецким руководством у него, похоже, не задались. Ибо оно, это самое руководство, предпочитает выстраивать отношения с российскими визави, минуя посольство России. А надо ли говорить, насколько важно для нас турецкое направление? Это и «Южный поток», и сирийское урегулирование, и война в Ливии. К тому же Реджеп Эрдоган – наш особый партнёр, покупает российские противоракетные комплексы и вообще почти «друг России». Тут нужен особый посол, такой, которому турки могли доверять как родному. Вот как Минниханову, который, словно Ерхов в Анкаре, так же засиделся в Казани.

Благодать с турецким акцентом

В октябре 2017-го Минниханов пообещал пустить в Татарстан турецкий бизнес. Не так, как раньше, когда турки работали на свой страх и риск, а в рамках мощной государственной протекции. «Сфера нашего сотрудничества с Турцией разнообразна, – заявлял Минниханов в ходе 15-го заседания смешанной межправительственной комиссии. – Нефтехимия, автомобилестроение, высокие технологии, здравоохранение, строительство. Мы заинтересованы в расширении турецкого бизнеса и готовы создать ему все условия». И Минниханов партнёров не подвёл. В декабре прошлого года, в ходе визита в Казань турецкого министра промышленности Мустафы Варанка, стороны «подбили бабки». Только в прошлом году турки инвестировали в Татарстан 2 млрд долларов, причём отнюдь не в нефтянку, что было бы, в общем, понятно. Таких инвестиций в нашу глубинку в последнее время не делают даже китайцы. Только в экономической зоне «Алабуга» работает десяток турецких производств. Чего там только не выпускают – от пластиковых труб и гигиенической продукции до автомобильных запчастей и спецтехники. Казалось бы, всё это турки могли бы выпускать и у себя дома – заодно обеспечили бы своих граждан рабочими местами. Так ведь нет – едут в Татарстан, к Минниханову. В самом деле особые, видать, отношения.

Правда, злопыхатели усматривают в такой подозрительной благодати попытку экспансии, как, скажем, в грузинской Аджарии. Дело в том, что на свои предприятия турки завозят и своих специалистов. Нет, российские граждане там тоже работают, но и турок немало. Так вырастают островки турецкого влияния – со своими обычаями, особым укладом, религиозными особенностями. Казалось бы, всё происходит как-то само собой. Однако не было бы обещанной протекции Минниханова – не было бы и этой благодати с турецким акцентом. И 2 млрд долларов инвестиций, пожалуй, тоже. Интересно, кстати, куда уходят налоги – в этом вопросе нет полной ясности, ведь Татарстан действует не то чтобы в партнёрстве с Анкарой, а, к примеру, с одной из крупнейших промышленных зон Турции, «Гебзе». Эта зона, к слову, готова «выступить оператором по развитию» Свияжского мультимодального комплекса и особой зоны «Алабуга». Налоговые льготы, всё такое. Кстати, занятное расхождение в цифрах обнаружилось в ходе контактов Минниханова с Варанком. Президент Татарстана заявляет о товарообороте в 400 млн долларов, а Варанк его как бы поправляет – в общероссийском товарообороте в 27 млрд доля Татарстана, мол, составляет четвёртую часть. Так кто же прав? Или кто-то скрывает реальные цифры? Но зачем?

Брат Эрдогана

Из 16 городов-побратимов Казани 5 – турецкие, эти связи налаживали ещё при Шаймиеве. Но вот новость, озвученная в ходе визита Варанка: на муниципальном уровне, оказывается, Казань заключила ещё 17 соглашений о побратимстве с турецкими городами. Дело, конечно, хорошее, но даже российских городов-партнёров Казани всего 18. А статус города-побратима значительно выше, чем города-партнёра. Не слишком ли тесное сближение с Турцией? Пожалуй, теперь понятно, почему Эрдоган называет Минниханова своим братом. Кстати, почитайте турецкую прессу – по ту сторону Чёрного моря Татарстан, похоже, воспринимают как ключевой сегмент «тюркского мира» в России, где турецким инициативам априори включён «зелёный свет» – от инвестиций до создания параллельной графики татарского языка на базе турецкого алфавита. Конституционный суд России дважды запрещал Казани переходить на турецкий алфавит, но как знать, чья возьмёт в итоге? Не зря же министр экономики Турции Нихат Зейбекчи во время одного из недавних визитов в Казань заявил: «Я называю второй родиной Татарстан», а Минниханов, мол, является «и моим президентом». Ну а чьим же ещё? Четыре года назад Минниханов предложил такую формулировку: «Для русского народа турецкий народ – друг, а для татарского – брат». Воистину с татарской особенной деликатностью, заметной любому, побывавшему в Казани, кто-то кому-то намекает, что-де не брат ты мне и так далее.

Но с турками-то всё иначе, по-братски. Где-то у 10 тыс. турок вид на жительство в Татарстане. Ещё у 15 тыс. примерно – временное разрешение на проживание. А так-то за год из Турции в Татарстан приезжают порядка 200 тыс. гостей. И гостить у них принято подолгу. Можно сказать, безвыездно. Власти смотрят на проблему сквозь пальцы. Ведь практически все приезжие заняты в экономике – работают на предприятиях вышеупомянутой «Алабуги» в том числе.

В общем, ясно, что лучшего посла в Анкаре, нежели Минниханов, нипочём не найти. Согласитесь, кому ещё занимать такой ответственный пост, как не самому активному лоббисту турецких интересов в России? Скептики, впрочем, полагают, что глав регионов у нас не принято отправлять на дипломатическую работу. Возразим: а как же бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов? Он ведь успел послужить и спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, и спецпредставителем России при Организации исламского сотрудничества. И ещё неизвестно, в какой своей ипостаси он был более успешен.

Первый раз прощается, второй раз запрещается

Между тем и самому Минниханову, похоже, на руку переход на дипломатическую работу. На днях замелькала свежая статистика доходов госслужащих за минувший год. В том числе и Минниханова. Так вот, в прошлом году он заработал 8,8 млн рублей. Как бы не запредельная сумма. Но вот супруга главы Татарстана, то есть президента, Гульсина, задекларировала 480,8 млн рублей. Против прошлогодних 154,9 миллиона. Раньше как-то не принято было обращать на такое внимание, но теперь-то, после слов президента России, дескать, выставлять своё богатство напоказ госслужащим неприлично, и не захочешь, а заметишь. Вопрос опять же, не связаны ли такие доходы с высоким положением супруга? А был бы Минниханов дипломатом – ну кто бы вдавался в такую ерунду? Определённо тут есть над чем поразмыслить. Нет ли связи между покровительством, оказываемым Миннихановым турецким предпринимателям, и троекратным ростом заработков его супруги?

А тут ещё с этим третьим сроком, будь он неладен. Возглавить регион в третий раз подряд Минниханов, пожалуй, смог бы, откажись он величаться президентом. Ну нельзя по Конституции Татарстана становиться президентом три раза подряд (п. 5 ст. 91: «Одно и то же лицо не может избираться на должность президента Республики Татарстан более двух сроков подряд»). Другое дело – глава региона. Два срока подряд был президент, а на третий срок пошёл в новой ипостаси – отчего бы и нет? Но Минниханову, похоже, слишком нравится быть президентом. Теперь в его окружении разъясняют: мол, на первый срок Минниханова не избирали, а назначили. А, стало быть, счёт нужно вести с 2015-го, когда его впервые всенародно избрали. Но вот юристы, знаете ли, сомневаются. А в юриспруденции многое, если не всё, зависит от трактовки закона. Как повернуть. Если, скажем, производственная необходимость в надёжном турецком после окажется выше, чем заинтересованность в несменяемости главы региона, может статься, и засчитают Минниханову два срока кряду. И тогда Россию ждут новые дипломатические победы на турецком направлении – в этом нет никаких сомнений. А Татарстан изберёт себе нового лидера.