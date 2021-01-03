Президента Сербии поставили на "прослушку": "Никогда не говорит ничего просто так"

По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, спецслужбы в составе МВД выясняют обстоятельства незаконной "прослушки" главы государства Александра Вучича.

"Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это - правда", - заявил министр в эфире TV Prva.

Он добавил, что пока рано говорить о целях незаконной "прослушки", но ясно одно - это сделали точно не доброжелатели. Сейчас, подчеркнул Вулин, задача правоохранителей в том, чтобы установить истину и сделать так, чтобы больше такой ситуации не повторилось.

Ранее Вулин заявлял, что глава Сербии получает угрозы после того как "объявил войну организованной преступности".

В частности, за последние годы задержаны несколько человек, которые угрожали Вучичу и его семье в соцсетях. Ситуация обострилась после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чьё многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона, пояснил Вулин.