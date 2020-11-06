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Президента России выберет Google? Американские выборы вскрыли опасный потенциал IT-гигантов

06 ноября 2020, 00:15  •  101 • Политика
В американские выборы всё более настойчиво вмешиваются IT-гиганты. Twitter блокирует посты Трампа, Facebook помечает его высказывания как недостоверные - совершенно очевидно, к какому выбору они склоняют свою аудиторию. Опасный потенциал цифровых гигантов нужно правильно и вовремя оценить, иначе в 2024 году президента России выберет, например, Google.
Роль мировых IT-гигантов в выборах президента США сложно переоценить - они напрямую влияют не только на мнение избирателей, но и на свободу слова самих кандидатов, вернее только одного - Дональда Трампа.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина также считает, что ситуация с выборами в США показывает нам тотальную власть цифровых гигантов над процессами, которые происходят во всём мире.
"Мы видим, что ряд корпораций, таких как Twitter, Facebook, Google, YouTube, сделали свой выбор в поддержку одного кандидата, то есть Байдена, и во многом своими действиями они эту поддержку продемонстрировали", - подчеркнула она.
Вообще мы видим двойные стандарты западных IT-компаний - они постоянно вмешиваются во внутренние дела России, обвиняют нас во всём подряд, блокируют российских пользователей. Но с другой стороны, мы видим, что Twitter, Facebook и YouTube фактически вмешались в президентские выборы и оказывают поддержку одному из кандидатов. И в таком ключе, конечно, ни о каком демократическом выборе народа речь идти не может,
- заявила Мизулина в беседе с Царьградом.
По словам эксперта, получается, что результаты именно голосования по почте сделали Байдена лидером президентской гонки. И именно в тех штатах, в которых вдруг начали побеждать демократы, притом что изначально в этих штатах лидировал именно Трамп.
По мнению Мизулиной, цензура со стороны этих интернет-платформ требует усовершенствования законодательства в сфере регулирования интернета, и не только во всём мире, но и в России: "В текущей ситуации мы видим, что эти компании стали больше, чем государство, и они диктуют странам то или иное решение. И в текущей ситуации, конечно, никто не помешал бы таким компаниям, как Google или Facebook, поддержать в 2024 году любого человека, который им понравится".
То есть в текущей ситуации такие корпорации, как Google, Facebook, имея неограниченную власть, громадный охват, они смогут своими силами в 2024 году избрать любого понравившегося им человека президентом РФ,
- предупредила о реальной опасности Екатерина Мизулина.
Член ОП добавила, что сейчас российские органы власти ведут достаточно активную работу по борьбе с вопиющими нарушениями со стороны иностранных интернет-платформ и по разработке мер воздействия на эти компании.

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