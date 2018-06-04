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Президента просят построить мост на Сахалин

04 июня 2018, 15:09  •  133 • В России

Уже больше 200 тысяч машин обкатали новенький Крымский мост. И теперь о долгожданной переправе президента Владимира Путина решили попросить сахалинцы. На заседании местной облдумы депутаты составили обращение на «Прямую линию» главе государства. Задумку поддержал присутствовавший на собрании губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он сказал, что паромы, перевозящие грузы с материка на остров, морально и технически устарели.

- Мостовой переход значительно скажется на стоимости поставляемых в регион грузов: продуктов питания, стройматериалов, товаров народного потребления. На сегодняшний день, по данным строителей, перевозка материалов в цене строительства доходит до 30%, что влияет на стоимость жилья и качество жизни сахалинцев. В результате жизнь на Сахалине значительно дороже, чем у дальневосточников, где есть прямое транспортное сообщение, - сказал он.

Сахалинцам тут же ответили депутаты из Госдумы. Говорят, мосту на остров – быть!

- Крымский мост стал своеобразным тест-драйвом для прорывных проектов России. Наша страна успешно сдала экзамен на умение возводить переправы в экстремальных условиях. Думаю, что мы с уверенностью можем говорить о том, что опыт моста через Керченский пролив можно и нужно тиражировать на всю страну и на весь мир, - рассказал «КП» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Крымский мост обошелся в 227,9 миллиардов рублей. А вот затраты на сахалинскую переправу могут перевалить за 540 миллиардов рублей, отмечают эксперты. И половина этих денег уйдет на строительство железных дорог, протяженность ветки для поездов будет 579 километров. Длина самого моста – 6 километров. Вся сахалинская стройка может растянуться на 5 лет.

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