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Президента Польши уведомили об отмене встречи с Меркель через газеты

17 сентября 2021, 16:50  •  18 • Политика
Анджей Дуда. Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Поляк поразился такому подходу к вопросу
Польский лидер Анджей Дуда поделился своим негодованием по поводу организации беседы с немецким канцлером Ангелой Меркель. Оказалось, что о планах берлинской стороны Варшаве пришлось выяснять через прессу.
Стало известно, что во время визита главы немецкого правительства в Польшу подразумевалась встреча Меркель с местным главнокомандующим. Немецкий канцлер побывала в этом европейском государстве 11 сентября. По расчетам берлинской администрации, в этот день также должно было состояться ее рандеву с Дудой. Однако последнего об этом предупредить не удосужились.
Разумеется, при таком уровне организации встреча состояться не могла. Так что Берлин объявил об отмене переговоров на высоком уровне. Однако и это он сделал не по официальным каналам, а через СМИ.
Таким образом, глава польского государства узнал о планах немцев на его персону, а после и об их отмене из газеты.
Несложно догадаться, что такое отношение представителей германской администрации к вопросу подготовки встречи первых лиц ФРГ и Польши весьма опечалило Анджея Дуду, пишет РИА "Новости".
Высокопоставленный поляк объяснил, что в этот день он посещал Катовицу. Данное мероприятие было заранее запланировано в соответствии с президентским графиком. Так что информация о несостоявшейся встрече с Меркель вызвала у него "изумление".
Между тем, в немецкой прессе писали, что Дуда намеренно отказался от рандеву с Меркель. Там заявили, что он нанес страшную обиду канцлеру Германии.

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