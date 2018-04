«Президента окружили ястребы»: готов ли Трамп нанести массированный удар по Сирии

Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем при атаке в апреле 2017 года. По данным The New York Times, Соединённые Штаты могут запустить ракеты сразу по нескольким целям в арабской республике. Вариант авиаудара власти США отметают. Эксперты не исключают, что такое решение проталкивают ястребы из администрации Трампа — советник по нацбезопасности Джон Болтон и выдвинутый на пост госсекретаря Майк Помпео. Смогут ли политические силы склонить Трампа к более жёсткому варианту удара по Сирии — в материале RT.

Дональд Трамп и его советники обдумывают возможность нанесения массированного удара по Сирии. Об этом пишет The New York Times. По информации источников издания, в администрации президента США считают, что только массированная атака поможет «удержать Дамаск» от применения химоружия в дальнейшем.

Вашингтон, напомним, пока не представил доказательств причастности властей Сирии к химатаке в городе Дума.

Сообщается, что администрация Трампа рассматривает различные варианты нападения на Сирию, в том числе нанесение ударов по нескольким целям и увеличение количества ударов, выполняемых за один день. Однако использование авиации маловероятно, отмечает газета.

«Отправка бомбардировщиков и истребителей с американскими и французскими пилотами для удара по сирийским аэродромам сопряжена с риском, потому что конфликт может усугубиться, если пилота собьют. Поэтому Пентагон рассматривает атаку, похожую на ту, что была в прошлом году, когда два эсминца ВМС США запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» в сторону аэродрома Шайрат».

Однако уже спустя сутки после удара сирийская авиация возобновила вылеты с базы, напоминает The New York Times. При этом запуск 59 «Томагавков», согласно подсчётам The Fiscal Times, обошёлся США в $93,8 млн.

По данным СМИ, в Средиземноморье выдвигается ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» и несколькими эсминцами. В Пентагоне подтвердили эту информацию, но назвали манёвры плановыми.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин считает, что силовой вариант развития событий может стать очень вероятным.

«Дональда Трампа окружают советники — ястребы, которые привыкли рассматривать в качестве основных силовые способы решения проблем во внешней политике Соединённых Штатов. Это в первую очередь Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности. — RT). Он склонен к тому, чтобы давать такие советы о применении силы при реализации собственных внешнеполитических целей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что советники уже не являются фактором, сдерживающим президента, как это было в случае с экс-госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. По мнению Ярыгина, взгляды выдвинутого на пост главы Госдепа Майка Помпео схожи с позицией Болтона.

Разделение ответственности

Ещё одним фактором, который может подтолкнуть Вашингтон с выбору силового ответа, является манера президента США принимать решения, считает Ярыгин. «Он достаточно инициативен, полагается на свою интуицию, а вот внешнеполитического опыта для формирования такого обоснованного решения у него нет».

По мнению экспертов The New York Times, Трампу придётся найти баланс между намерением увеличить мощь удара и нежеланием ввязываться в военные конфликты.

«Существует намерение сделать что-то большее, чем в прошлый раз, и очевидное желание президента не заниматься длительными операциями», — цитирует The New York Times бывшего заместителя министра обороны США Мишель Флурной.

Экс-глава департамента планирования Госдепа Дэвид Гордон также считает, что Трамп намерен «более строго наказать Асада», одновременно ограничив участие США в сирийском конфликте.

Ранее Белый дом не исключил участия нескольких стран в ответе на химатаку, которую якобы совершили сирийские правительственные силы.

«Мы ведём переговоры с рядом сторон, с президентом (Франции Эммануэлем. — RT) Макроном, премьер-министром (Великобритании Терезой. — RT) Мэй и другими, не только из этих стран», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Информацию о том, что Париж может принять участие в военном ударе по Сирии, подтвердил Эммануэль Макрон. В то же время он уточнил, что «любые удары Франции по режиму Сирии будут нацелены на химические объекты».

По данным источников The Associated Press, лидеры трёх стран также обсуждали возможность нанесения массированного удара. При этом был рассмотрен вариант, при котором кампанию возглавит Франция, а не США. Однако в итоге стороны пока не пришли к единому решению.

«Трамп склоняется к более жёсткому варианту»

В России предостерегли Запад от применения силы в отношении Сирии. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, мир может стоять на пороге очень тяжёлых событий.

«Те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень и очень печальных и тяжёлых событий», — подчеркнул он.

События в городе Дума, где Дамаск якобы осуществил химическую атаку, Небензя назвал провокацией террористов.

«Эта провокация была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран», — заявил дипломат.

Напомним, что США, Франция и Великобритания отклонили российский проект резолюции по отправке экспертов ОЗХО в сирийскую Думу.

В беседе с RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев отметил, что идентичный проект Москва предлагала 23 января. По его словам, документ предусматривает чёткий анализ и оценку ситуации с применением химоружия в Сирии.

«Россия предлагает ввести процедуру мониторинга не только с оценкой ущерба, но и с ответственностью, которая должна быть возложена на сторону, применившую химическое оружие. Мы предложили механизм работы экспертов, поскольку просто так определить, кто стоит за химической атакой, сложно. Нужен отбор проб, подключение ОЗХО — всё это указано в резолюции», — рассказал эксперт.

Однако Вашингтон уже нашёл виноватых в химической атаке и готов нанести ракетный удар по Сирии, заметил Гусев.

«Сейчас в США рассматриваются три возможных варианта вооружённого ракетного удара по территории Сирии. Трамп склоняется к более жёсткому варианту, что вызывает, естественно, большие опасения… Предполагаю, что решение будет принято в самые ближайшие часы», — заключил он.