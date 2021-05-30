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Президента Молдовы обвиняют в нарушении закона

30 мая 2021, 00:55  •  9 • Украина
Закон запрещает президенту Молдавии принимать участие в политической деятельности
Ассоциация Promo-LEX в Молдове занимается мониторингом нарушений во время предвыборных кампаний в стране для обеспечения свободных и честных выборов. Наблюдатели ассоциации выступили с Докладом о зафиксированных нарушениях предвыборной агитации, которая началась ещё до установленного срока.
«На основе информации от наблюдателей, было выявлено не менее 23 случаев призыва к ненависти и подстрекательства к дискриминации в общественном пространстве, в средствах массовой информации и в онлайн-среде, а также случай, который может быть расценен как участие президента страны в предвыборной кампании»,
– отметил на брифинге директор программ Promo-LEX Николае Панфил.
Он обратил внимание на то, что президент страны Майя Санду открыто продвигает предвыборный лозунг партии PAS, пост председателя которой ей пришлось покинуть, став президентом. Однако закон Молдавии запрещает президенту заниматься политической деятельностью, напомнил Панфил, чем рассердил Санду не на шутку. Дело в том, что она не видит никаких проблем в своём участии в избирательной кампании и агитации за партию PAS, негласным лидером которой она остаётся. В связи с чем уже потребовала «объяснений и уточнений своей позиции» у наблюдателей Promo-LEX.
«Я буду продолжать призывать избирателей голосовать за честных людей. Я не собираюсь отказываться от своих слов и приглашаю представителей Promo-Lex уточнить свою позицию»,
– заявила Майя Санду в прямом эфире.
Действительно, кто может указывать президенту Молдовы?
Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил Санду, что в 2019 году Игорь Додон, занимавший в то время пост президента Молдавии, отказался от всех встреч с гражданами в канун парламентских выборов, понимая, что все эти встречи могут быть расценены как предвыборная агитация.
А сам глава ПСРМ Игорь Додон обвинил Майю Санду ещё и в давлении на Высший совет магистратуры (ВСМ).
«Если бы я пошёл со своими советниками на заседание ВСМ или других органов, то на меня бы все набросились, особенно так называемые правые НПО и эксперты. А тут очевидное замалчивание. Думаю, что этот визит связан с конкурсом на должность судьи Конституционного суда, который уже давно стал политическим инструментом президента»,
– цитирует Игоря Додона интернет-издание Молдовы NewsMaker.
До парламентских выборов в Молдавии осталось чуть больше месяца.
Соб. корр. ФСК

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