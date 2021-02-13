Президента Молдовы обвинили в узурпации власти

Майя Санду забыла, что в Молдавии все решения принимаются парламентом, а не президентом

После того как президент Молдавии Майя Санду отказалась выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного созданной в четверг, 11 февраля, парламентской коалицией большинства, а выдвинула повторно своего кандидата, эксперты заговорили о новом витке политического кризиса в стране.

По мнению молдавского политолога доктора права Александра Кузнецова, Майя Санду забыла, что в парламентской республике, которой является Молдова, все властные решения принимаются большинством депутатов, а не президентом.

«Президент в Молдове – фигура номинальная, у которой полномочий столько же, сколько у королевы Великобритании или у императора Японии. Глава молдавского государства не может диктовать парламентариям, каким образом назначать исполнительную власть. Некоторые политики считают закон неправильным. Но мы не можем его игнорировать и трактовать, как хотим. В таком случае в стране наступает анархия»,

– рассказал политолог в эфире радио Sputnik Молдова.

Игнорирование же кандидатуры на пост главы правительства, которую выдвинул парламент, является грубым нарушением Конституции. Социалисты уже назвали происходящее узурпацией власти.

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в пятницу на брифинге, что указ президента о повторном выдвижении на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы будет оспорен в Конституционном суде в связи с тем, что он нарушает основной закон страны. До вынесения решения КС депутаты не будут повторно рассматривать кандидатуру президента.

Эксперт по конституционному праву Тео Кырнац уверен в том, что КС отменит указ президента, потому что у судей просто нет другого выхода – не далее как в августе прошлого года КС уже выносил постановление о том, что глава государства обязан выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством.

После получения решения КС «парламент вправе начать процедуру отстранения президента от должности», отметил эксперт.

А глава «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, поддержавший на президентских выборах Майю Санду, призвал граждан Молдовы выйти на улицы и устроить «самый масштабный протест». Свой призыв Усатый разместил в социальных сетях, отдельно обратившись к диаспоре с призывом приехать и поддержать протесты.

«Я считаю, что сегодня единственный шанс избежать всего этого хаоса в парламенте – это улица. Есть два пути, один конституционный, другой политический, как и в случае с протестами в Армении. Не нужно ждать, пока кто-то организует для вас автобусы. Предлагаю объединиться, чтобы прийти к парламенту и не позволить им продолжать свои грязные игры»,

– заявил Усатый.