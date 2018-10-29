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Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов

29 октября 2018, 09:09  •  84 • Политика
Во второй тур голосования вошли экс-глава грузинского МИДа и бывший соратник Михаила Саакашвили.
В Грузии по итогам обработки 98,25% бюллетеней с избирательным участком определились два кандидата в президенты, которые продолжат борьбу во втором туре.
Экс-министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили, которая участвует в выборах как независимый кандидат, но пользуется поддержкой правящей «Грузинской мечты», набрала 38,6% голосов. Вместе с ней во второй тур вышел оппозиционер, в прошлом — соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадже. Он отстал от лидера менее чем на 1%.
Всего в первом туре выборов президента Грузии, который состоялся в воскресенье, 28 октября, участвовали 25 кандидатов. Явка избирателей составила почти 47%. Второй тур голосования должен состояться не позднее 1 декабря, уточняет ЦИК Грузии.

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