|
Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов
29 октября 2018, 09:09 • 84 • Политика
Во второй тур голосования вошли экс-глава грузинского МИДа и бывший соратник Михаила Саакашвили.
В Грузии по итогам обработки 98,25% бюллетеней с избирательным участком определились два кандидата в президенты, которые продолжат борьбу во втором туре.
Экс-министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили, которая участвует в выборах как независимый кандидат, но пользуется поддержкой правящей «Грузинской мечты», набрала 38,6% голосов. Вместе с ней во второй тур вышел оппозиционер, в прошлом — соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадже. Он отстал от лидера менее чем на 1%.
Всего в первом туре выборов президента Грузии, который состоялся в воскресенье, 28 октября, участвовали 25 кандидатов. Явка избирателей составила почти 47%. Второй тур голосования должен состояться не позднее 1 декабря, уточняет ЦИК Грузии.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 октября 2018, 17:54
|
27 октября 2018, 05:09
|
24 октября 2018, 08:54
|
26 октября 2018, 22:39
|
26 октября 2018, 16:09
|
22 октября 2018, 14:24
|
25 октября 2018, 13:54