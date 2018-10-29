Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов

Во второй тур голосования вошли экс-глава грузинского МИДа и бывший соратник Михаила Саакашвили.

В Грузии по итогам обработки 98,25% бюллетеней с избирательным участком определились два кандидата в президенты, которые продолжат борьбу во втором туре.

Экс-министр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили, которая участвует в выборах как независимый кандидат, но пользуется поддержкой правящей «Грузинской мечты», набрала 38,6% голосов. Вместе с ней во второй тур вышел оппозиционер, в прошлом — соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадже. Он отстал от лидера менее чем на 1%.

Всего в первом туре выборов президента Грузии, который состоялся в воскресенье, 28 октября, участвовали 25 кандидатов. Явка избирателей составила почти 47%. Второй тур голосования должен состояться не позднее 1 декабря, уточняет ЦИК Грузии.