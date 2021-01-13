Президента Эстонии обвинили во вмешательстве в дела парламента

Керсти Кальюлайд напомнили, что Эстония – парламентская республика, и полномочия президента сильно ограничены

Будущий референдум на тему брака в Эстонии продолжает обрастать скандалами. На этот раз инициатором нового скандала стала сама президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предложила добавить на референдум ещё один вопрос – о доверии парламенту.

Пресс-служба президента Эстонии разослала вечером в понедельник письма с предложением всем парламентским фракциям.

«С учётом того, что большинство жителей страны проведение референдума в нынешнее время считают ненужным, я предлагаю время и деньги, отводимые на его проведение направить на решение вирусного кризиса. Однако часть депутатов настаивает на проведении этого референдума. В таком случае было бы справедливо увязать исход опроса с политической ответственностью. Предлагаю поставить вопрос о понятии брака на голосование в качестве законопроекта. В таком случае это голосование станет и голосованием по доверию нынешнему составу Рийгикогу»,

– говорится в письме. И поясняется, что если большинство населения на референдуме даст отрицательный ответ на заданный вопрос, то парламент должен быть распущен и назначены внеочередные выборы.

Однако ни депутатам эстонского парламента, ни правительству не понравилась подобная идея.

По мнению премьер-министра Юри Ратаса, президент недопустимо вмешивается в политику.

«Предложение президента непонятно. Чего она добивается этой инициативой? Выставления на референдум законопроекта, касающегося меньшинств, брака или какого-то другого вопроса? В любом случае президент таким образом активно вмешалась в текущую политику»,

– прокомментировал Ратас инициативу президента.

А председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме пошёл ещё дальше и обвинил Керсти Кальюлайд в попытке захвата власти в стране. Хельме уверяет, что у главы государства нет мандата для того, чтобы выдвигать какие-либо инициативы в парламенте. Нашли и причину президентского демарша – встреча с Владимиром Путиным.

Нет, это не шутка, председатель радикальной партии не склонен шутить.

«Керсти Кальюлайд всего один раз встретилась с Путиным и сразу переняла его привычки. У человека возникло представление, что и в Эстонии президент может распускать парламент и своими декретами формировать законодательство. Такое стремление помочь оппозиции и вмешательство в повседневную политику само по себе неудивительно»,

– написал Мартин Хельме в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что Эстония – парламентская республика и у президента нет полномочий распускать Рийгикогу или давать вообще какие-то указания парламенту.

Вспомнил Хельме и про предыдущий скандал с предложением Партии реформ добавить на референдум вопрос о присоединении Эстонии к России. В то время как депутаты и члены правительства жёстко осудили подобное предложение, пригрозив даже уголовным преследованием инициаторов, президент промолчала и не прокомментировала, не дала никакой оценки предложению «реформаторов», чьи действия в парламенте Эстонии уже назвали «государственной изменой».