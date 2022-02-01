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Президента Армении отправили в отставку

01 февраля 2022, 10:30  •  228 • Политика
Спикер парламента Армении подписал документ от отставке президента республики Саркисяна. Исполнение обязанностей президента возьмёт на себя Ален Симонян.
Президент Армении Армен Саркисян официально ушёл в отставку. Его заявление уже подписал спикер парламента республики Ален Симонян. Последний, к слову, и будет пока исполнять обязанности президента страны.
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