Президента Армении отправили в отставку

Спикер парламента Армении подписал документ от отставке президента республики Саркисяна. Исполнение обязанностей президента возьмёт на себя Ален Симонян.

Президент Армении Армен Саркисян официально ушёл в отставку. Его заявление уже подписал спикер парламента республики Ален Симонян. Последний, к слову, и будет пока исполнять обязанности президента страны.

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