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Президент Зимбабве отметил вклад СССР в получение независимости своей страны

16 января 2019, 01:54  •  43 • В мире
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что СССР тренировал их военных. Это помогло стране обрести независимость. Стоит отметить, что в нынешнее время Запад ведёт активную антироссийскую пропаганду, которой не поддаётся глава Зимбабве. В частности, Джон Болтон уверен, что Москва действует вопреки интересам жителей Африканского континента.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за то, что СССР в годы борьбы за независимость республики оказывал помощь в подготовке военных. Об этом сообщает Кремль.
Лидер Зимбабве говорит, что после достижения независимости Зимбабве делает акцент на экономике. Так, ранее генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов заявил, что его компания взяла на себя ответственность за консультацию Зимбабве в алмазодобыче. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована, чтобы африканская страна вернула прежнюю позицию на глобальном рынке драгоценных камней.
Путин же заявил о готовности России сделать все, чтобы сотрудничество между странами пошло на пользу их народам.
Запад же в это время ведёт антироссийскую пропаганду и на Африканском континенте.
Так, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия своими "хищническими" действиями угрожает финансовой независимости африканских стран, а помимо этого и интересам США на континенте. Он уверен, что Кремль действует не в направлении улучшения жизни населения Зимбабве.
Болтон заявил, что Россия продаёт оружие и вкладывается в энергетику Африки в обмен на голоса в ООН.

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