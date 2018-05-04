Президент Земан признал, что "Новичок" производился в Чехии

Сегодняшнее выступление главы Чешской Республики по местному телевидению стало настоящим информационным взрывом. И, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия.

Милош Земан сообщил, что, согласно докладу Военной разведки страны, нервно-паралитическое вещество под названием A230, известное также как «Новичок», в конце прошлого года производилось в Военном научно-исследовательском институте в Брно (второй по величине город страны).

"Меня не удивляет, что "Новичок" у нас был, меня удивляет, что мы врём, что его у нас не было", - сказал президент.

Напомним, после того, как несколько недель назад представитель МИД России Мария Захарова упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, чешская Служба безопасности и информации, гражданской контрразведки поспешила опровергнуть данную информацию.

Тем не менее, Земан поручил провести проверку уже спецслужбам и подготовить доклад:

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я предпочитаю опираться на ее данные».

Так вот, согласно докладу последней, ​нервно-паралитический яд, аналогичный агенту "Новичок", в стране производился. Причем совсем недавно, еще в ноябре 2017 года.

Правда, производился в малых количествах, и после испытаний был сразу уничтожен.

«Теперь мы знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было».

Сразу же после заявления Земана министр обороны Чешской республики Карла Шлехтова в twitter написала, что публичное выступление президента комментировать не может. По крайней мере, пока, так как «располагает информацией только в скрытом режиме».

По ее словам, Чехия если и занимается подобными исследованиями, то исключительно в целях безопасности, и сразу после разработок вещество уничтожается. «На территории Чешской республики в настоящее время "Новичка" нет».

Министр обороны Карла Шлехтова в twitter написала, что публичное выступление президента комментировать не может.

В свою очередь оппозиционные политики после громкого выступления главы государства обвинили его в распространении дезинформации и желании угодить России. Некоторые даже заговорили о государственной измене.

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