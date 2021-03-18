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Президент занят: Байдена "сливают" с разговора с Путиным

18 марта 2021, 22:05  •  207 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон сослался на плотный график американского лидера
Администрация президента США пока что не располагает информацией о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Тем не менее, Вашингтон продолжает осуществлять контакты с Кремлем, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов.
Пресс-секретарь президента США таким образом прокомментировала вопрос о том, принимает ли во внимание Белый дом предложение главы РФ встретиться с Байденом в ближайшие дни.
Псаки заявила, что уведомит, если американская администрация "будет раздумывать" над этим вопросом. По ее словам, Байден уже беседовал с Путиным, однако так и не поговорил с лидерами некоторых стран.
Пресс-секретарь американского президента добавила, что Белый дом продолжает взаимодействовать с правительством России на "всех уровнях", однако информацией о будущей встрече главы государства с Путиным не располагает.
Псаки также уведомила, что 19 марта Байдену предстоит визит в штат Джорджия, передает РИА "Новости".
"Он будет довольно занят", – заявила американская госслужащая.
Также пресс-секретарь президента США заявила, что продолжит брифинг с журналистами в том случае, если они больше не будут задавать такие "смешные вопросы".
Напомним, ранее РФ Владимир Путин ответил на слова Байдена, пожелав американскому коллеге здоровья, добавив, что оценивать других людей равнозначно стремлению судить себя самого. Также российский лидер предложил американскому главе провести беседу либо в пятницу, либо в понедельник.
Слова Байдена также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил российский госслужащий, Кремль расценивает заявление демократа как нежелание американской стороны к налаживанию отношений с РФ.

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