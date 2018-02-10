Президент Южной Кореи ответил лидеру КНДР на его приглашение

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил визит в КНДР.

Стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может действительно принять предложение северокорейского лидера.

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В частности, как отмечает местная пресса, южнокорейский президент заявил, что готов приехать в Пхеньян, если для этого будут созданы “все условия”.

"Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал приглашение Мун Чжэ Ину через свою сестру, которая приехала в Сеул с официальным визитом. Говорилось, что северокорейский лидер “с нетерпением ждет коллегу в Пхеньяне”.