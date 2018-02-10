Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
CAS: На нас не было никакого давления, когда мы рассматривали иски российских ол...
“Орут, дерутся и истерят” - британцы заявили, что стыдятся собственных детей
Селфи с поездом: В Таиланде туристка погибла во время фотосессии на железной дор...
Американские эксперты: Российский Су-35 быстрее и маневреннее, чем F-35
Главная / В мире

Президент Южной Кореи ответил лидеру КНДР на его приглашение

10 февраля 2018, 16:09  •  125 • В мире
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил визит в КНДР.
Стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может действительно принять предложение северокорейского лидера.
Читайте также
Бои без правил вице-президента США на Олимпиаде в Пхёнчхане Главная задача вице-президента США Майкла Пенса, возглавляющего национальную делегацию на Олимпиаде в Пхёнчхане, заключается в том, чтобы сорвать "мирное наступление" Пхеньяна, не дав обеим Кореям нормализовать отношения. Для этого сгодится всё, даже бои без правил
В частности, как отмечает местная пресса, южнокорейский президент заявил, что готов приехать в Пхеньян, если для этого будут созданы “все условия”.
"Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал приглашение Мун Чжэ Ину через свою сестру, которая приехала в Сеул с официальным визитом. Говорилось, что северокорейский лидер “с нетерпением ждет коллегу в Пхеньяне”.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

125
Источник
Похожие новости
09 февраля 2018, 17:24
Михаил Дмитриев сообщил о рисках, которые могут спровоцировать новый глобальный кризис
10 февраля 2018, 16:09
CAS: На нас не было никакого давления, когда мы рассматривали иски российских олимпийцев
09 февраля 2018, 23:54
Это уже не Россия: во Франции продлили арест художнику-вандалу Павленскому

09 февраля 2018, 23:54
ООН ответила на агрессию коалиции США в Сирии мягким предупреждением
10 февраля 2018, 03:09
Снежный апокалипсис парализовал работу сотен аэропортов в США
10 февраля 2018, 15:54
«Необходимо безоговорочное уважение суверенитета»: в МИД России отреагировали на удар ВВС Израиля по территории САР
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 февраля 2018, 19:54
Как британский полковник посоветовал Порошенко готовить нападение на Севастополь и Крымский мост
09 февраля 2018, 03:08
Порошенко и бал
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
05 февраля 2018, 09:24
Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ
03 февраля 2018, 22:54
Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"
05 февраля 2018, 02:54
СМИ: У России есть пушка-монстр, против которой корабли США бессильны
04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.