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Президент Южной Кореи ответил лидеру КНДР на его приглашение
10 февраля 2018, 16:09 • 125 • В мире
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил визит в КНДР.
Стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может действительно принять предложение северокорейского лидера.
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В частности, как отмечает местная пресса, южнокорейский президент заявил, что готов приехать в Пхеньян, если для этого будут созданы “все условия”.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал приглашение Мун Чжэ Ину через свою сестру, которая приехала в Сеул с официальным визитом. Говорилось, что северокорейский лидер “с нетерпением ждет коллегу в Пхеньяне”.
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